Temi comuni e amministrative | la Lega sempre più grillina ?

Colloqui - Casellati ci riprova : il Centrodestra si presenta unito. M5S : « Temi comuni col Pd» : La presidente del Senato, che sta incontrando gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Fallito il primo giro di colloqui - Casellati ci riprova. Toninelli : « Temi comuni tra M5s e Pd» : La presidente del Senato, che sta incontrando gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono Temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...