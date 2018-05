: #News #Tav,FI e FdI contro stop. M5S va avanti - CybFeed : #News #Tav,FI e FdI contro stop. M5S va avanti - NotizieIN : Tav,FI e FdI contro stop. M5S va avanti - TelevideoRai101 : Tav,FI e FdI contro stop. M5S va avanti -

Sale la tensione sulla Tav. Anna Maria Bernini, capogruppo di FI al Senato, avverte: "Bloccare la Torino-Lione significa disattendere un trattato con la Francia", sarebbe "una follia targata M5S che non possiamo e non dobbiamo permettere". E Giorgia Meloni, leader di FdI:"Surreali le parole di Di Maio", losarebbe "un gravissimo errore". Il leader M5S insiste: nel contratto di governo c'è il blocco di "un'opera inutile",diremo alla Francia che "non serve più".Intanto in bassa Val di Susa il corteo No Tav.I promotori:siamo 15mila.(Di sabato 19 maggio 2018)