Tante domande per The Royals 5 | perché Willow ha sposato Robert? Alexandra Park spinge

(Di sabato 19 maggio 2018) La produzione di The5 non è stata ancora annunciata, ma il cliffhanger del finale della quarta stagione è stato pensato espressamente per una prosecuzione della saga dell'immaginaria famiglia reale inglese. Quel che il creatore e sceneggiatore Mark Schwahn non aveva previsto è che sarebbe stato licenziato dalla produzione dopo le accuse di molestie arrivate da ex collaboratrici e attrici con cui ha lavorato in questi ultimi anni e che di conseguenza la serie sarebbe finita a rischio cancellazione, a meno di non trovare un suo erede che si assuma la responsabilità di prendere le redini del progetto.Di sicuro i protagonisti spingono per un rinnovo della serie, soprattutto dopo il finale aperto in cui il matrimonio reale che avrebbe dovuto trasformarsi in un colpo di stato per abbattere il Re si è rivelato invece una classica cerimonia di nozze in perfetto stile Royal ...