Svelati due inediti di Montale

In arrivo il nuovo album di Briga a due anni da Talento : Svelati titolo - copertina e data di uscita : In arrivo il nuovo album di Briga, a due anni di distanza dall'ultimo disco di inediti Talento. Il rapper rivelazione della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare sul mercato discografico italiano. Il nuovo album di Briga (al secolo Mattia Bellegrandi) si intitola Che cosa ci siamo fatti, ed uscirà il prossimo 1 giugno in tutti i negozi di dischi e digital store. Il cantante ha svelato i primi dettagli del ...

Consiglio della Federazione : Svelati due possibili punti di scontro tra Russia e USA - : "Ci sono due potenziali zone di collisione delle attività militari degli Stati Uniti e della Russia: la Siria e il Baltico. L'attività militare degli Stati Uniti nel Mar Baltico potrebbe innescare una ...

Svelati i duetti di Ariana Grande nel nuovo album? Da Camila Cabello a Drake e Nicki Minaj - i rumors sui nomi : I duetti di Ariana Grande nel nuovo album di inediti di prossima uscita potrebbe contenere quattro collaborazioni con artisti di spicco della scena pop e r'n'b americana. Come per i precedenti dischi, anche il prossimo conterrà diversi featuring e anche stavolta il numero prediletto sembrerebbe essere di quattro duetti, come per i tre album pubblicati finora. I nomi di cui si vocifera nelle ultime ore per i featuring del nuovo album della ...

Svelati i volti di due new entry in Stranger Things 3 - nuovi attori nel cast con personaggi misteriosi : Tra i titoli più fortunati di Netflix negli ultimi due anni c'è sicuramente la serie dei Duffer Brothers, che con Stranger Things 3 si appresta a riportare in scena i misteri di Hawkins con diverse novità. Ad annunciare due new entry nel terzo capitolo della serie, che non sarà rilasciata prima del 2019, è stato il numero uno di Netflix Ted Sarandos: i nuovi volti per la stagione numero 3 della serie diventata in instant cult sulla ...

Grande Fratello - Svelati i primi due concorrenti : ecco chi sono Valerio e Simone : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello NIP la prossima settimana. ' Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super boni? ' ...

