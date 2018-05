Suzuki SWIFT Toro Edition : Walter Mazzarri guiderà la berlina giapponese [GALLERY] : Walter Mazzarri, allenatore del Torino FC, utilizzerà per i suoi spostamenti quotidiani una Suzuki SWIFT 1.0 BOOSTERJET S in versione Toro Edition Suzuki SWIFT Toro Edition Walter Mazzarri allena la sua squadra su quanto sia importante essere rapidi e scattanti per muoversi negli spazi stretti e per destreggiarsi nelle zone più congestionate, come un’area di rigore. L’auto giusta per l’allenatore del Torino FC non poteva che essere Suzuki SWIFT ...