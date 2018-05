Sul Governo gialloverde | prima ancora che nasca | tira già una brutta aria

Governo - il voto M5s Sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

Tensioni Sul contratto di governo - Piazza Affari perde 22 - 5 miliardi in una settimana : Il bilancio finanziario della prima settimana di prove tecniche per la formazione del “governo del cambiamento” ad opera di Lega e Movimento 5 Stelle è in profondo rosso. ...

Salvini e Di Maio stringono Sul premier - doppio via libera al contratto di governo : Oltre il 94% di sì. La base del M5S dà il via libera con percentuali bulgare all’accordo di governo tra il Movimento e la Lega . La votazione si è tenuta per tutta la giornata di ieri sulla piattaforma Rousseau, con chiusura alle 20: su 44.796 votanti, 42.274 hanno approvato il governo giallo-verde e solo 2522 hanno detto no. Nel settembre scorso alle primarie online per scegliere il capo politico avevano votato in 37 mila.--Luigi Di Maio esulta ...

Governo - Di Maio : “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

Governo - la piattaforma Rousseau va in tilt : intoppi e polemiche Sulle votazioni grilline : È caos sulle votazioni degli iscritti certificati del Movimento Cinque Stelle sul contratto di Governo. A metà pomeriggio il sito della piattaforma Rousseau è diventato irraggiungibile, almeno fino ...

Cosa dice Sullo sport il contratto di governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

Governo : un commento ‘europeo’ Sull’acqua - punto due del contratto M5S-Lega : Il tema acqua pubblica contenuto come secondo punto del contratto Salvini Di Maio, arriva casualmente nel momento in cui a Roma si chiude l’Assemblea dei delegati di EurEAU, l’associazione europea che riunisce le associazioni e i gestori dei servizi idrici dei Paesi Membri. Nei due giorni di lavori, EurEAU – di cui UTILITALIA è il rappresentante per il nostro paese – ha avuto modo di presentare il rapporto “The Governance of Water in Europe” dal ...

Governo - è stallo Sul premier. Ecco gli ultimi nomi per l’esecutivo : È ancora rebus premier. Perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l’incontro di ieri mattina, non hanno ancora trovato la convergenza sul nome del presidente del Consiglio, ‘politico’ o ‘terzo’ che sia. Sul contratto “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni”, mentre “sul nome del premier si fanno dei passi avanti ma non abbiamo ancora chiuso”, ha ammesso ieri il capo ...

Contratto di Governo - documento finale : i punti Sulla scuola : Vi presentiamo in questo articolo il nuovo Contratto di Governo (il documento ufficiale) pubblicato in forma congiunta in queste ore e redatto dalle due compagini che presto formeranno il futuro Governo di questa legislatura. Abbiamo estratto dal documento definitivo le azioni che riguardano in particolare la scuola. Ecco i contenuti salienti che si trovano al […] L'articolo Contratto di Governo, documento finale: i punti sulla scuola ...

Contratto di governo con la Lega? Via al voto on line Sul sito M5S. Di Maio : firmerò solo se darete l'ok : Si è aperto alle 10 di venerdì e andrà avanti fino alle 20 di oggi il voto online degli iscritti al Movimento cinque stelle sul Contratto di governo firmato dai leader del partito con la Lega. Lo ...

Mps sotto pressione in Borsa per timori Sul contratto governo Lega-M5s | : Un punto dell'intesa prevede che la banca ripensi la mission, non venga venduta e si studino cambi ai vertici. Il titolo soffre. Scontro Padoan-Borghi. Il ministro: "Risparmi a rischio". Il ...