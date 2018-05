Sub colto da malore sul relitto Haven | in 3 anni 6 morti 

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Un sub di 26ha avuto un, stamani, mentre stava effettuando una immersione aldella, nelle acque di Arenzano dove la petroliera affondo’ nell’aprile del 1991 facendo 5 morti. Il, che giace a una profondita’ di 80 metri, e’ il piu’ grande tra quelli visitabili nel Mediterraneo. L’allarme e’ stato dato da un istruttore del diving con cui il sub era uscito. Il giovane, cosciente, soccorso con un gommone, e’ stato trasportato al porticciolo di Arenzano e poi trasferito con un’ambulanza all’ospedale San Martino in codice rosso. Qui e’ stato sottoposto a terapia in camera iperbarica. Sul fatto hanno avviato le indagini i militari della Capitaneria di Porto che hanno sequestrato le attrezzature usate dal sub per l’immersione. Il 14 gennaio scorsi altri due sub in immersione allasi ...