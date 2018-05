Su ambiente | rifiuti e trasporti è un Contratto di governo o un libro dei sogni?

rifiuti salviettine umidificate inquinamento ambiente : Tra una ventina di giorni, utilizzare le salviettine umidificate in Gran Bretagna potrebbe essere illegale. Il governo britannico è al lavoro per eliminare i rifiuti plastici superflui e tra i nemici dell’ambiente, un po’ a sorpresa, figurano anche le salviettine umidificate. Proprio quelle che, per intenderci, si usano per pulire le mani in mancanza di acqua, per rimuovere il trucco e che rappresentano un prezioso alleato per ...

ambiente : un video messaggio del Parco del Vesuvio contro i rifiuti : “Io #mirifiuto di sporcare. Fallo anche tu“: l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha realizzato un video per sensibilizzare cittadini e turisti a tenere pulite le aree verdi. Il video mostra due bambini che vogliono giocare a calcio in una pineta del Parco ma il pallone finisce tra i rifiuti, e così decidono di andare via. Quando la pineta torna pulita, i ragazzi fanno ritorno, perché “giocare è un diritto, lasciare il ...

Rifiuti : Legambiente - Palermo nel caos - stop a scaricabarile : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - "In questo caos che si sta vivendo a Palermo nella gestione dei Rifiuti, una cosa è certa che se si continua allo scarica barile e a presentare esposti contrapposti, non si va da nessuna parte". Così il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna commenta le dic

Sostenibilità - Ipsos : “ambiente e rifiuti indicatori di senso civico” : Internet e la democrazia diretta mettono in discussione il modello politico e i partiti per il 65% degli italiani. Quasi un terzo si rifugia nel ‘familismo’ a scapito del bene della società. Attenzione all’ambiente e raccolta differenziata si confermano importanti indicatori di senso civico per l’86% della popolazione. Sono questi i risultati dell’Osservatorio Ipsos e Comieco sul senso Civico di quest’anno. In ...

Un progetto per l’ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...

Frigo-valley a Roma - allerta Legambiente “Possibili rifiuti sotterrati e sversamenti” : “rifiuti sotterrati e sversamenti pericolosi”. E ora per ripulire l’area servono dai 4 ai 10 milioni di euro, ma non si sa chi dovrà sborsarli. Tutto ciò mentre la “bomba ecologica” rischia di esplodere da un momento all’altro. Legambiente lancia un serio allarme sulla Frigo Valley, area verde di oltre 60 ettari al confine fra i comuni di Roma e di Tivoli, invasa dalle carcasse di centinaia di frigoriferi, oltre che copertoni, calcinacci e ...

L’ambiente in Italia : clima pazzo - meno emissioni e più rifiuti : I dati presentati oggi alla Camera dei deputati dall’istituto ambientale pubblico e dalle agenzie territoriali fanno il punto sulla situazione degli ecosistemi nel paese