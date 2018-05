Street food | Topo Tip | Massimo Cedrini e il week-end in provincia

Catania : Street food fest colorerà il centro storico : street food fest è anche musica e spettacolo in un programma fitto di appuntamenti che prevede musica live, animazione itinerante e spettacoli. Molti gli artisti che si esibiranno sui due palchi in ...

Stop allo Street food a Venezia : Giro di vite per le attività che offrono cibo d'asporto a Venezia . La Giunta ha approvato la delibera che, in seguito agli accordi presi con l'Unesco, limita la possibilità di aprire nuovi locali '...

Bologna - cosa fare nel weekend : Street food - sagra del vino - festival della Scienza medica : festival della Scienza medica Al via, per tutto il weekend , la 4° edizione del festival della Scienza medica , dedicata a Il Tempo della cura. Si rinnova l'appuntamento che vede protagonisti ...

Street food e Festa del Vino : I Food truck, i coloratissimi furgoncini-cucina diventati icona dello Street Food in tutto il mondo, saranno infatti all'opera in Piazza della Rocca, da venerdì in poi dalle 18 alle 24, per produrre ...