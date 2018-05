Strage all' Havana | aereo si schianta al suolo dopo il decollo Solo 3 superstiti

Strage in Texas - "il killer era vittima dei bulli" | Atlanta - spari alla festa dei diplomi : un morto : Le pagine degli account social del 17enne Dimitrios Pagourtzis lo mostrano con addosso una t-shirt con la scritta "Born to kill". Quella alla Santa Fe High School è la 22esima sparatoria in una scuola Usa dall'inizio dell'anno. In Georgia una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma.

Ragazzo di 17 anni fa Strage alla Santa Fe High School : Ancora una strage negli USA. La notizia è stata confermata dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Il liceo

Strage IN PALESTINA/ Le scelte di Netanyahu e Trump allontanano la pace : Le irrisolte questioni palestinese e israeliana, unite alle incongruenze degli Usa, allontanano sempre più le possibilità di soluzione pacifica dei conflitti mediorientali. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:06:00 GMT)ISRAELE-PALESTINA/ Ecco perché vincono gli estremisti di entrambe le partiTERZA GUERRA MONDIALE/ Ecco cosa si rischia se Trump sbaglia strategia sull'Iran

Il Giro d’Italia commemora la Strage di Rigopiano : tanti corridori rendono omaggio alle vittime : Una delegazione di corridori del Giro d’Italia ha visitato la città di Rigopiano dando omaggio alle vittime della strage avvenuta il 18 gennaio 2017 Marco Alpozzi/LaPresse Nella mattinata di ieri una delegazione del Giro d’Italia si è recata a Rigopiano, nel comune di Farindola, dove il 18 gennaio 2017 una slavina travolse un hotel, causando 29 vittime. La decima tappa della Corsa Rosa, la Penne-Gualdo Tadino, passerà proprio accanto ...

Pakistan - esplosioni e crolli in due gallerie : è Strage di minatori : Pakistan, esplosioni e crolli in due gallerie: è strage di minatori Più di venti minatori sono morti in Pakistan a causa di esplosioni avvenute in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Belucistan. Altri sono rimasti feriti.Continua a leggere Più di venti minatori sono morti in Pakistan a causa di esplosioni avvenute in due […]

Pakistan - esplosioni e crolli in due gallerie : è Strage di minatori : Più di venti minatori sono morti in Pakistan a causa di esplosioni avvenute in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Belucistan. Altri sono rimasti feriti.Continua a leggere

Sarno - vent'anni dopo la Strage : Roberto - 72 ore all?inferno e ritorno : Sarno - «L?eterno riposo, donami o Signore?». Roberto è sepolto da oltre 70 ore dopo l?ondata di fango delle ore 8 del 5 maggio 1998. L?aria è...

Strage sulle Alpi - guida italiana fra le nove vittime in cinque incidenti. È morto davanti alla moglie : nove morti, compresa una guida italiana: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. L'episodio più drammatico sulle Alpi Svizzere dove la morte bianca -...

Strage sulle Alpi - guida italiana fra i nove morti in cinque incidenti. È morto davanti alla moglie : nove morti, compresa una guida italiana: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. L'episodio più drammatico sulle Alpi Svizzere dove la morte bianca ha ucciso...

Disastro aereo di Chapecoense - Strage provocata dalla mancanza di carburante Video : Una tragedia e insieme uno scandalo perché quella sciagura si sarebbe potuta evitare. Per pianificazioni sbagliate, ma anche bisogno di fare cassa, sistemare conti dissestati e paura di multe milionarie da parte di una compagnia aerea, il 18 novembre 2016 morirono 71 persone su un totale di 77 tra passeggeri, giocatori, tecnici, dirigenti, staff della #Chapecoense, giornalisti al to, e membri dell'equipaggio. Erano a bordo di un aereo della ...

Scoperta in Perù Strage di 140 bambini Furono sacrificati alle divinità 550 anni fa : San Paolo Un ritrovamento archeologico eccezionale sulle coste settentrionali del Perù svela al mondo quello che è il più grande sacrificio umano di bambini al mondo. Mesi di scavi hanno portato alla macabra Scoperta di 140 scheletri di bambini gettati in una fossa comune insieme a 200 lama. Un ritrovamento senza precedenti per comprendere il significato ...

Contro la Strage delle api : petizione su Avaaz per chiedere alla Ue di vietare i pesticidi che le uccidono : L’ultimo appello per salvare le api. Prima che l’Unione europea decida se vietare o meno l’uso di tre insetticidi neonicotinoidi considerati tra i principali responsabili della scomparsa di questi insetti. Il 25 aprile è iniziata la raccolta di firme sul sito dell’organizzazione non governativa internazionale Avaaz. Ne sono state raccolte più di 4 milioni e 700mila. “In tutto il mondo le api continuano a morire a miliardi – si legge nel ...

Britain’s Got Talent - ragazzina sopravvissuta alla Strage di Manchester commuove giuria e pubblico : Holly Booth ha 13 anni ed è tra i sopravvissuti alla strage di Manchester che il 22 maggio 2017 costò la vita a 23 persone. La ragazzina ha commosso la giuria di Britain’s Got Talent esibendosi con la sua carrozzina nella fase delle selezioni del programma. Holly, che ha dovuto subire 11 operazioni dopo l’attentato, si salvò grazia alla zia che le fece scudo con il suo corpo. La sua bellissima esibizione ha conquistato giurati e ...

La Russia accusa : «C'è Londra dietro alla Strage con il gas» : Ugo Caltagirone NEW YORK Nell'attesa che sulla Siria si abbattano i missili di Donald Trump, Mosca passa al contrattacco. E accusa senza mezzi termini gli 007 di Londra di essere dietro ai fatti di ...