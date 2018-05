Storie dalla Nintendo degli anni ' 90 | l' uomo che ha creato il volto di Mario - intervista

eurogamer

: “Ero a scuola e cercavo di capire se avessi dovuto proseguire gli studi: ho deciso di non farlo.” #intervista - Eurogamer_it : “Ero a scuola e cercavo di capire se avessi dovuto proseguire gli studi: ho deciso di non farlo.” #intervista - manu__df : RT @MariannaBruschi: Oggi al #VisuaLab abbiamo pubblicato #Musicadasporto: si esce dalla redazione, si porta un gruppo (qui i Coma_Cose) in… - TuSai20 : RT @ASusy52: E' passato un mese dalla fine della storia ed io ancora non mi capacito che sia successo. Non mi era capitato mai, nemmeno per… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Nel corso di una storia che si appresta a superare i 130ha attraversato molte ere affascinanti: l'epoca di Yokoi, quella da cui è nato il Famicom e glidella mania del Wii, ma nessuna è davvero evocativa come il periodo'90 in cui il nome della compagnia è divenuto un sinonimo dell'intera industria dei videogiochi. Una delleche mi hanno ammaliato di più è quella che narra di come un gruppo di ragazzi del nord di Londra si siano trovati a lavorare nel quartier generale dia Kyoto, contribuendo a creare Star Fox e di come uno di loro abbia continuato a inserire un po' di demoscene in alcuni dei giochi più iconici della compagnia, programmando da solo la faccia malleabile diche i giocatori si trovavano davanti quando avviavano Super64. È proprio con quella persona che ho avuto il piacere di chiacchierare a Kyoto, nel periodo in ...