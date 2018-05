Stop alle stoviglie monouso | nuova offensiva Ue contro la plastica

Maurizio Martina all'assemblea Pd : "Se tocca a me - tocca a me. Stop al non detto e alle ambiguità" : "Faremo un congresso anticipato, chiedo di poter lavorare insieme a tutti voi per portare in maniera unitaria, forte, al congresso, senza la fatica dei detti e non detti che hanno generato ambiguità. Non ho l'arroganza di fare questo lavoro da solo. So che nella transizione questo mestiere si fa così. Ma se tocca a me, anche se per poche settimane, tocca a me. Ve lo chiedo con la massima sincerità. tocca a me con tutti voi". ...

M5S-Lega - perché non può decidere l’Italia lo Stop alle sanzioni alla Russia : Le sanzioni Ue alla Russia le potrebbe far saltare, con una decisione a maggioranza qualificata, solo il Consiglio degli Affari Esteri, nel quale siedono i ministri degli Esteri dei 28 membri dell’Unione. Un passo indietro unilaterale, come vagheggiato nella bozza di contratto tra M5S e Lega, non è contemplato dal diritto comunitario...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5S" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...

Contratto di governo - ecco l’ultima bozza : ricalcolo del debito e Stop alle sanzioni contro la Russia : l’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro

Contratto di governo - ecco l'ultima bozza : ricalcolo del debito e Stop alle sanzioni contro la Russia : Il passaggio sulla politica monetaria unica è evidenziato in rosso, e quindi rimesso alla decisione finale di Salvini e Di Maio. Riguarderà anche l'eventuale uscita dall'euro? I vaccini Entra un ...

Stop alle fototessere - via libera ai selfie : Le cabine per fototessere nate intorno agli anni '60 le vediamo ancora in giro. Queste davano (e continuano a dare) la possibilità di fare qualche autoscatto da soli, da mettere poi nei vari documenti. Il procedimento era molto semplice: entrare in cabina, sedersi e aggiustare il seggiolino, cercare la giusta espressione (mai semplice da indovinare), e scattare; ma mai una volta si è usciti contenti di quei quattro scatti, in cui si trovano ...

Venezia : M5S - Stop alle grandi navi nei canali del centro storico : Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - "Stavolta è finita senza danni. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare molto peggio: è arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia". Lo chiedono i consiglieri regionali del Movimen

Venezia : M5S - Stop alle grandi navi nei canali del centro storico : Venezia, 15 mag. (AdnKronos) – “Stavolta è finita senza danni. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare molto peggio: è arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia”. Lo chiedono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto in seguito all’avaria di una nave da crociera che si è trovata in difficoltà ieri, mentre navigava nel ...

Indonesia - attentato Isis alle chiese di Surabaya : 13 morti/ Video - famiglia di kamikaze : Papa “Stop violenze” : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 13 morti e 40 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:12:00 GMT)

Stop alle attività negli Usa - Zte cede al divieto di Washington : (Foto: Miquel Benitez/Getty Images) Zte chiude le “principali attività” negli Stati Uniti. Lo ha comunicato il colosso cinese degli smartphone in una nota depositata alla Borsa di Hong Kong. Una vicenda che si inserisce nella più ampia battaglia dei dazi che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta guidando contro Pechino. Tutto nasce dal bando, imposto dal Dipartimento del commercio statunitense, che impedisce alle società ...

Nissan : Stop alle auto diesel in Europa - spazio ai veicoli elettrici : Anche Nissan pare seguire la stessa scia della Toyota e si appresta a porre fine alla produzione delle auto diesel. Negli ultimi anni stanno infatti prendendo piede diversi provvedimenti contro le auto con motore diesel per dare vita a veicoli elettrici che non inquinano l'ambiente e fanno dunque bene all'atmosfera. Il destino dei veicoli diesel sembra dunque essere segnato ed a poco a poco tutte le case automobilistiche stanno aprendo i loro ...

Nissan : “Stop alle vendite di motori diesel in Europa - puntiamo sull’elettrico” : Seguendo un trend che ultimamente sta prendendo piede, e in parte anticipandolo visto che è stata tra i primi costruttori a credere e investire (4 miliardi di euro, insieme a Renault) nella mobilità a elettroni, Nissan ha deciso di porre fine alle vendite di vetture diesel in Europa. Ovviamente non verrà dato un taglio drastico, ma il disimpegno avverrà in maniera graduale come hanno fatto sapere dal quartier generale di Nissan Europe. Nel breve ...

EUROPA VERDE / De Castro : 'Bene lo Stop ai pesticidi nocivi alle api' : Apprezzamento per lo stop ai pesticidi nocivi alle api - deciso in sede Ue - è stato espresso da PAOLO DE Castro, vicepresidente della commissione Agricoltura dell'EUROPArlamento.

Velisti dispersi nell'Atlantico - Stop alle ricerche : Sono state sospese le ricerche dei due Velisti, un italiano e un romeno, dispersi dal 2 maggio scorso nell'Oceano Atlantico, tra le isole Azzorre e la costa portoghese. La notizia è stata confermata ...