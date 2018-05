eurogamer

: Steam richiede la rimozione di contenuti sessuali dai giochi #Valve - Eurogamer_it : Steam richiede la rimozione di contenuti sessuali dai giochi #Valve -

(Di sabato 19 maggio 2018) Sembra proprio che Valve abbia intenzione di reprimeresulla sua piattaforma, riporta Dualshockers.Infatti possiame vedere i Tweet di numerosi sviluppatori lamentarsi delle ingiunzioni di censura di taliricevute datutto d'un tratto. Valve minaccia infatti gli sviluppatori coinvolti delladei loroda, qualora non provvedessero a censurare talientro una certa data. La situazione è peculiare, considerando anche che vi sono numerosiche presentano uno stile artistico "ammiccante" sotto questo punto di vista, daiin stile anime ai GDR occidentali più blasonati che includonoquali nudità o scene esplicite come fa The Witcher o Conan Exiles., per fare un esempio.Read more…