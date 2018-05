“Stavo con lui” Aida | chi è il famoso ex italiano Incalzata dal giornalista | la Nizar

caffeinamagazine

(Di sabato 19 maggio 2018)ha chiuso prima del tempo la sua esperienza alla quindicesima edizione del Grande Fratello ma il periodo le è stato comunque sufficiente per farsi notare da tutti: colleghi del Gf, opinionisti e pubblico da casa. La concorrente spagnola è stata protagonista indiscussa del reality condotto da Barbara D’Urso e all’interno della casa ha discusso con tutti, in particolare con Baye Dame, l’inquilino italo-senegalese per per via del suo comportamento da bullo è stato espulso dal programma. Ma c’è qualcuno che comunque è riuscito a conquistare la sua fiducia, un concorrente chevorrebbe vedere trionfare in questa edizione. Lei stessa ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Spy: “Non sono stati tutti cattivi con me, Angelo ad esempio no, lui è molto gentile, perbene e mi auguro davvero che vinca lui. Non ha il mio ...