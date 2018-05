Sport e prevenzione - Vip in campo per 'Tennis&Friends' : Mentre Nadal, Zverev e Djokovic si danno battaglia agli Internazionali di tennis di Roma, a pochi metri dallo stadio centrale Fiorello e Bonolis si sono sfidati nel torneo dei Vip per 'Tennis&Friends' ...

Prevenzione e Sport - a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018' : Roma, 26 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40 mila presenze e quasi 14 mila check-up gratuiti realizzati nello scorso ottobre, 'Tennis & Friends' inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale, sbarcando il 5 e 6 maggio al Tennis Club N

Borgosalus : 4 giorni di Sport - visite e prevenzione per l'educazione al benessere : Il Festival di sport e salute in programma dal 19 al 22 aprile organizzato da Acli e Ant L'iniziativa, presentata oggi in Comune, prevede la possibilità di accedere a visite di prevenzione gratuite ...

Al via l’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto : tra Sport - divertimento e prevenzione : Prenderà il via sabato 19 maggio a Monza la terza edizione dell’Eye Cup Golf Competition by Lucio Buratto, il circuito Golfistico organizzato e promosso dal direttore scientifico di CAMO Centro Ambrosiano Oftalmico, rinomato oculista di fama internazionale e anche grande appassionato e giocatore di Golf. Cinque tappe all’insegna dello sport, pensate anche per ricordare l’importanza della prevenzione e della cura degli occhi: a tutti i ...

Con il Carpi FC 1909 la 10a tappa del tour della Lega B per la prevenzione delle frodi Sportive : Per il rinnovamento del mondo del calcio bisogna mettere in campo politiche anche culturali, che il Credito Sportivo sostiene e supporta attraverso progetti come questo. "'Questi incontri ha ...

