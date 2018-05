' Spia spia non sia figlia di Maria' al Nuovo Chapeau Famagosta

MotoGp - Iannone Spiazza tutti a Le Mans : segnali per un futuro… in rosso? [FOTO] : Andrea Iannone a Le Mans con un nuovo casco rosso fiammante, il pilota della Suzuki porta in testa una novità non indifferente Andrea Iannone affronterà domani il quinto appuntamento del mondiale di MotoGp. Il pilota della Suzuki esordirà con un nuovo casco sul circuito Bugatti di Le Mans, dopo l’ottimo terzo posto ottenuto appena due settimane fa a Jerez. Un elmetto tutto rosso quello del motociclista di Vasto, dedicato al film Marvel ...

Draft NBA – Trae Young senza freni : “voglio essere il migliore della lega! Io come Curry? Mi diSpiace ma…” : Trae Young ha alzato la voce, esaltando le sue qualità prima del prossimo Draft NBA: il giovane prospetto di Oklahoma ha poi commentato il paragone con Curry Passano i giorni e al prossimo Draft NBA manca sempre di meno. Non è raro dunque vedere uno dei giovani prospetti del prossimo Draft alzare la voce ed esaltare le proprie doti tecniche. L’ultimo in ordine di tempo è stato Trae Young che, senza girarci in torno, si è definito il ...

Giro d’Italia 2018 : Zoncolan - ma anche Passo Duron. Il giorno della verità. Aru e Froome all’ultima Spiaggia : Zoncolan. Un nome suggestivo, che al solo pronunciarlo genera un fremito di inquietudine. E’ la salita più dura del mondo. 10 km al 12% di pendenza media, con punte del 22%. Dal secondo al sesto chilometro, la strada non scende mai sotto il 14%…Una montagna che spaventa tutti, nessuno escluso. Un trampolino verso l’Inferno, dove i corridori si producono in uno sforzo estremo, lasciando su queste strade una parte della propria ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Skripal - ex Spia russa dimesso da ospedale Uk dopo avvelenamento. E Putin.. : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caso Skripal, l'ex spia russa dimesso dall'ospedale inglese dopo l'avvelenamento misterioso. Il saluto di Putin dal Cremlino (18 maggio 2018)(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:45:00 GMT)

Skripal - l'ex Spia russa è stata dimessa dall'ospedale - : Nelle ultime settimane le sue condizioni erano sensibilmente migliorate. Anche il presidente russo Putin si è detto "felice" per la guarigione e ha nuovamente negato il coinvolgimento del Cremlino nel ...

Gaffe a 'Vuoi Scommettere?' - Silvia Toffanin Spiazza il pubblico : Ha perso la scommessa e deve pagare pegno. Silvia Toffanin, ospite su Canale 5 a 'Vuoi Scommettere?' il programma condotto da Michelle Hunziker e la figlia Aurora, deve eseguire una serie da 100 ...

Grande Fratello : una notizia shock ha Spiazzato il pubblico Video : Quest'edizione del Grande Fratello è al centro delle polemiche a causa dell'atteggiamento del tutto fuori luogo di alcuni concorrenti. L'ingresso dell'esuberante Aida Nizar ha scatenato una serie di discussioni, alcune delle quali hanno oltrepassato il limite. Il senegalese Baye Dame, per esempio, ha compiuto degli atti di bullismo contro la donna e per questo motivo è stato squalificato. Nella diretta di lunedì scorso è rientrato nella casa per ...

GF15 - Favoloso Spiazza tutti con un messaggio (e non si pente) : Luigi Mario Favoloso spiazza tutti con un messaggio su Instagram dopo la sua squalifica dal GF15 e mostra di non essersi affatto pentito. L’ormai ex fidanzato di Nina Moric è stato uno dei personaggi più discussi del reality condotto da Barbara D’Urso. Nelle ultime settimane infatti è stato protagonista di liti violente (in primis quella con Aida Nizar), battute infelici (come quella sull’onorevole Pezzopane) e scenate. Nel ...

Ischia : boa alla deriva e poi Spiaggiata - risolta l’emergenza : “Si è risolto nel migliore dei modi il mistero della Boa staccatasi nelle settimane scorse e sparita al largo di Ischia“: lo spiega una nota dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. “Poteva creare problemi alla navigazione ma alla fine il giallo, come il colore della boa, è stato risolto al meglio grazie al pronto intervento della Capitaneria di Porto e dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. Lo scorso 1 ...

Travolta - festa in Spiaggia per Grease : "Quel film è ormai patrimonio di tutti" : Quando Benicio del Toro - che a Cannes presiede la giuria della sezione 'Un certain regard' - ha incontrato John Travolta non è andato molto per il sottile: 'Tu sei la ragione per cui io faccio l'...