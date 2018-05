Spazio | pronti alla partenza 3 nuovi CubeSat di osservazione della Terra

meteoweb.eu

: RT @piervyx: @DaniloToninelli nel #contrattodigoverno è essenziale,nella sezione giustizia,per un sistema efficiente e celere di giustizia… - antoniovirga85 : RT @piervyx: @DaniloToninelli nel #contrattodigoverno è essenziale,nella sezione giustizia,per un sistema efficiente e celere di giustizia… - Gladys82012839 : Di Maio: pronti a bloccare i cantieri Tav. Ieri, la Tav non si tocca perchè Salvini non vuole e poi ci sono milioni… - AstroBianchi : RT @AstroGardenRM3: Tenetevi pronti: l'8 Giugno qui @UnivRoma3 arriva Occhi su #Giove! Seminari, giochi, laboratori su #fisica e #spazio e… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Tre satelliti in scatola sonoa salpare. A bordonavetta Cygnus, tra i rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale, al decollo il 20 maggio dal NASA Wallops Flight Facility, USA, ci saranno anche i tre satelliti mignon di. I, mini satelliti di unità di 10x10x10 centimetri, vengono sempre più utilizzati dNASA per sperimentare le tecnologie nell’aspro ambiente spaziale prima dell’impiego nelle missioni. Il nono volo per il rifornimento, approntato dOrbital ATK ospiterà, nei tre pacchettini, un’ampia gamma di tecnologie avveniristiche, spiega Global Science. In 12 chili di cubo è racchiuso un radar che studia le precipitazioni. E’ il RainCube, spreca meno energia di un radar tradizionale ed è più efficiente. Per la prima volta un radar attivo volerà dentro un. Selezionato dal Earth Science Technology Office ...