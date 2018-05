Sosteniamo la campagna solidale di CasAmica Onlus con una donazione al 45588

wittytv

(Di sabato 19 maggio 2018) Anna è una piccola malata di tumore che per curarsi deve stare lontana da casa e dalla sua famiglia. Grazie a, che da oltre 30 anni apre le sue porte e accoglie i malati e le loro famiglie, Anna potrà avere vicino i suoi genitori: insieme potranno essere ospitati in una casa famiglia e avere tutto il sostegno dei volontari. http://www.wittytv.it/wp-content/uploads/2018/05/casa_amica_30sec_mix_agcom_20180424_low-1.mp4 Dal 20 maggio al 9 giugno è attiva lasmsdi, associazione impegnata a offrire accoglienza e supporto ai numerosi “pendolari della salute”, persone malate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa, insieme ai loro familiari accompagnatori. Per aiutarea garantire loro, non solo un posto letto, ma anche il calore e il supporto di una famiglia basta un sms o una chiamata da rete fissa al. In Italia, ogni anno ...