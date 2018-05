Sorteggio Francia ' 98 | Blatter | ' Nessun imbroglio'

Sorteggio truccato a Francia ’98 - Blatter risponde a Platini : “il problema è il suo vocabolario” : Sepp Blatter ha risposto per le rime a Platini, dopo le rivelazioni del francese che ha parlato di un Sorteggio truccato a Francia ’98 “Non si può parlare di imbroglio. Il terme è sbagliato, il problema è il suo vocabolario“. Sepp Blatter commenta così le rivelazioni di Michel Platini, che ieri in un’intervista ha parlato di Sorteggio pilotato ai Mondiali di Francia ’98, vinti dai transalpini, per evitare un ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : definito il Sorteggio. Gli orari e il programma del fine settimana a Genova. Come vedere i match in tv : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. Il sorteggio ha stabilito che saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 (live su SuperTennis).. A seguire scenderanno in campo Fabio ...