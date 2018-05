Sondrio e Valmalenco | gli appuntamenti di domani | “Paese delle storie” | “Legno da vivere”

Sondrio e Valmalenco : nel weekend due eventi in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi : Due gli eventi in programma nel weekend, nello splendido territorio che fa riferimento al Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, in grado di stuzzicare il palato dei turisti più sportivi. Domenica 13 maggio Comune e Pro Loco di Chiuro organizzano una passeggiata in bicicletta aperta a tutti e gratuita lungo il sentiero Valtellina. Si potrà inoltre effettuare una discesa di soft rafting in gommone lungo il fiume Adda, da Piateda fino alla ...