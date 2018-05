Son of a Gun | Rai 4 Curiosità e cast del film con Ewan McGregor e Alicia Vikander oggi

Son OF A GUN/ Su Rai 4 il film con Ewan McGregor e Alicia Vikander (oggi - 19 maggio 2018) : Son of a Gun, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Evan McGregor, Alicia Vikander e Nash Edgerton,alla regia Julius Avery. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:36:00 GMT)

Greenpeace contro EdiSon : “No alla ricerca di petrolio e gas con l’air gun in Puglia. E’ bombardamento dei fondali” : Edison vuole cercare petrolio e gas al largo delle acque salentine di Santa Maria di Leuca con la tecnica dell’air gun, ma Greenpeace non ci sta. Annuncia la presentazione di osservazioni sul progetto della multinazionale al Ministero dell’Ambiente per chiedere che respinga il permesso di ricerca d 84F.R-EL e pubblica il rapporto ‘Troppo rumor per nulla. Un altro assalto degli air gun al nostro mare, tra Adriatico e Ionio’. L’associazione parla ...

Cast e perSonaggi di Gunpowder - in Italia la miniserie storica con Kit Harington : anticipazioni 19 e 20 marzo : Cast e personaggi di Gunpowder sono pronti ad arrivare in Italia per due giorni all'insegna della storia inglese: lunedì 19 e martedì 20 marzo la miniserie sarà proposta integralmente su Focus, canale 56 del digitale terrestre. Protagonisti del Cast di Gunpowder sono Kit Harington, anche produttore della serie con la sua Thriker Films, Liv Tyler, Mark Gatiss e Peter Mullan, che interpretano rispettivamente Robert Catesby, Anne Vaux, Robert ...