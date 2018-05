Sola e non obbediente La tradizione è negli Tiara e nel velo ma le formule sono quelle

Giorgia Meloni : 'Salvini non ha detto una Sola parola su Fratelli d'Italia' : Giorgia Meloni , nei giorni scorsi, ha visto Luigi Di Maio e tanto le è bastato per dire che Fratelli d'Italia sarebbe rimasto all' opposizione . In una diretta Facebook ha poi preso le distanze anche ...

STUPRO DI GRUPPO A SORRENTO/ La donna inglese non è un caso iSolato? I sospetti : STUPRO di GRUPPO a SORRENTO, donna inglese violentata: aumentano i dubbi degli inquirenti e spunta una vecchia denuncia del 2015. Potrebbero esserci nuovi casi mai accertati.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:42:00 GMT)

Matteo BusSola : «L’amore non ti completa ma ti comincia» : «L’amore non ti completa, ma ti comincia». Matteo Bussola, scrittore, fumettista, ex architetto veronese l’ha scoperto grazie a Paola, sua compagna. È a lei che ha dedicato il suo terzo libro «La vita fino a te» (Einaudi), in tutte le librerie dal 16 maggio. Sulla carta lei era la donna meno adatta a lui, il suo esatto contrario, quella che ama il teatro mentre lui, per dirla con parole sue «si darebbe fuoco piuttosto che andarci». ...

LUIGI FAVOLOSO SQUALIFICATO PER LA "MAGLIETTA SESSISTA"/ "Vero - ma era rivolta ad una Sola donna non a tutte" : LUIGI Mario FAVOLOSO SQUALIFICATO dal Grande Fratello 2018 per una maglietta sessista: la pesante accusa di Mariana Falace e il duro confronto con Nina Moric. (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:35:00 GMT)

Anche al Sud i ribelli del M5s sono pochi e iSolati : “Ma la roba leghista noi non la votiamo” : In queste settimane non c’è traccia di polemiche, voci in dissenso o Anche solo dichiarazioni critiche nei confronti dell'accordo con la Lega di Matteo Salvini. La paura di nuove elezioni e il controllo militare di interviste e partecipazioni pubbliche hanno impedito che il dissenso venisse in superficie (mentre un/una parlamentare convocato/a dai vertici per "chiarimenti"). Eppure, una piccola fronda anti-leghista cresce e si organizza: "Al ...

Il Capitano Maria - diretta seconda puntata : l'ISola che non c'è : Dopo il successo della prima puntata (ed anche qualche polemica), torna, questa sera alle 21:25 su Raiuno, Il Capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale dopo dieci anni per poter stare più vicino ai propri figli. Il Capitano Maria, i dirigenti scolastici contro la fiction prosegui la letturaIl Capitano Maria, ...

Il Capitano Maria/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : Filippo e Luce nell’ISola che non c’è : Il Capitano Maria Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; Maria scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:06:00 GMT)

Pellegrini : “una clauSola non vuol dire cambiare squadra” : “Una clausola non vuol dire che un giocatore debba cambiare sempre squadra. A fine anno ci incontreremo per fare il punto della situazione”. Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, si esprime così in merito al suo futuro. “Io sono tranquillo, anzi ancora dobbiamo centrare il terzo posto e ci concentriamo su questo adesso”, aggiunge il 22enne romano a margine del premio ‘Beppe Viola’ al ...

Lorenzo Pellegrini : 'ClauSola? Non vuol dire che lascerò la Roma' : ROMA - ' Clausola di 28 milioni? Penso di aver sempre avuto le idee chiare. Una clausola rescissoria non vuol dire per forza che un giocatore debba cambiare squadra ogni anno '. Lo ha dichiarato il ...

Inzaghi e Pellegrini ricevono il premio Beppe Viola. Il romanista : 'La clauSola? Non vuol dire che cambierò squadra' : L'allenatore della Lazio e il centrocampista della Roma sono tra le personalità del mondo dello sport e dell'informazione che nel pomeriggio hanno ottenuto il riconoscimento, dedicato al famoso ...

”Nino non doveva vincere”. ISola dei famosi - arriva la bomba. Il concorrente rivela il retroscena sconosciuto : Nino Formicola, del mitico duetto ”Zuzzurro e Gaspare”, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei famosi 2018. In finale contro la cantante Bianca Atzei, il comico è riuscito a sbancare con il 68% dei voti. Formicola aveva deciso di tornare in televisione e rimettersi in gioco proprio con il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il motivo lo aveva detto senza problemi ”voglio ricordare a tutti che non sono ...

