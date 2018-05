Siti di news più visti | la classificaExploit di Affaritaliani it | +153%La politica piace

Concorso docenti non abilitati : ecco le news su tempistiche - FIT e requiSiti Video : Purtroppo i tempi di attesa dei concorsi scuola 2018 si stanno rivelando più lunghi di quel che si credeva. Infatti era stato annunciato dal Ministero che subito dopo le vacanze natalizie sarebbe stato bandito il Concorso per docenti abilitati e le prove orali si sarebbero tenute subito dopo. Ad oggi, 12 aprile 2018, il Concorso per docenti abilitati è stato solo bandito ma non vi è ancora alcuna data certa sulle prove orali. Per questi motivi ...