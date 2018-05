Si diploma allo scientifico a 89 anni | dopo la guerra aveva saltato gli esami

Università - studenti di colore allontanati dal palco alla cerimonia per il diploma : polemica in Florida. Rettore costretto a scusarsi : Il video è stato girato durante la cerimonia di proclamazione di laurea all’Università della Florida: studenti di colore mentre salgono sul palco per ricevere il diploma e mentre festeggiano vengono allontanati a forza da un docente. Dopo la diffusione del video, molti hanno accusato il campus universitario di comportamento palesemente discriminatorio. Il Rettore dell’Università Kent Fuch si è scusato pubblicamente, condannando lo ...

Il Coordinamento diplomati Magistrali darà il via allo sciopero della fame il 28 aprile : I Diplomati Magistrali esigono un provvedimento d’urgenza che salvi le loro posizioni e assicuri di tornare in cattedra per settembre. Per dare maggior forza ed evidenza a livello nazionale alla grave situazione di emergenza venutasi a creare in seguito a quanto decretato dalla Plenaria prima e dal parere dell’avvocatura di Stato poi, dal 28 aprile […] L'articolo Il Coordinamento Diplomati Magistrali darà il via allo sciopero ...

