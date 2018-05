Sì della Lega al premier M5S | Conte in pole | Rossi per l' Economia

Falcone : quartiere Palermo rifiuta 'lenzuoli della legalità' - esposti da vigili : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Gli abitanti del quartiere Passo di Rigano di Palermo dicono no ai 'lenzuoli della legalità' preparati per il XXVI anniversario della strage di Capaci dagli alunni della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo e il comando di polizia municipale decide di esporli sull

Il soprano Teresa Cardace e il quintetto 'Aulos' domani al Salone della Lega navale : di Redazione Crotone24news.it Omaggio alla città di Crotone del soprano Teresa Cardace domani sabato 19 maggio, alle ore 19.30, il soprano Teresa Cardace in occasione dei festeggiamenti in onore alla ...

Il premier non sarà della Lega : Salvini voterà un 5Stelle : “Si è posto fuori dal centrodestra” tuona Silvio Berlusconi in riferimento a Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia denuncia

Referendum sul contratto : nella scheda della Lega spariti i punti dei grillini : Nel weekend la base leghista sarà chiamata ad esprimere con un Referendum il suo giudizio sul contratto di governo che il Carroccio ha preparato con i 5 Stelle. Di fatto nel quesito referendario proposto dalla Lega ci sono soltanto dieci punti del programma concordato con i 5 Stelle. E a quanto pare sono i temi del prgramma leghista. Manca dunque il testo completo dell'accordo che prevede anche i punti del programma pentastellato. Di fatto si ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

Polemica su L’Ispettore Coliandro 7 - i nuovi episodi a rischio? L’attacco della Lega : “Costa troppo” : Gli elevati costi di produzione de L'Ispettore Coliandro 7 avrebbero innescato una Polemica destinata a far rumore ancora per un po'. Secondo quanto riporta Cesena Today, la responsabile del Carroccio cittadino, Giulia Zecchi, avrebbe mostrato perplessità e dubbi su quanto erogato dal comune alla produzione della famosa fiction Rai, in onda sulla rete da ormai sei stagioni. "25mila euro mi sembrano un po’ troppi per delle riprese di un paio ...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Mps - titolo sospeso e riammesso dopo le frasi della Lega : Mps ancora in affanno: dopo essere stato sospeso in apertura di Borsa , il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. dopo le indiscrezioni sul contratto di governo fra Lega e ...

Contratto M5S-Lega - la linea giustizialista e l'anniversarlo della morte di Enzo Tortora : Sarà che la corruzione percepita per qualcuno è ormai diventata più importante delle corruzione reale, ovvero delle sentenze passate in giudicato, ma la linea manettara contenuta nel Contratto di ...

Mini-Bot : come funziona 'l'uovo di Colombo' della Lega : Anche in Grecia l'allora ministro dell'Economia Yanis Varoufakis propose una sorta di ' pagamento pubblico digitale ', che sarebbe stato garantito dalle future entrate fiscali. Nessuno di questi ...

I timori della stampa estera per il governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

Mps - titolo sospeso e riammesso dopo le frasi della Lega. Spread in salita : Mps ancora in affanno: dopo essere stato sospeso in apertura di Borsa, il titolo è rientrato agli scambi con una perdita dell'1% a 2,9 euro. dopo le indiscrezioni sul contratto di...

Contratto M5s-Lega - tornano i lavori della Tav e in extremis spunta il Sud : ecco il documento : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno depositato l'ultima bozza del loro "Contratto" e secondo alcune fonti vicine al M5S dovrebbe trattarsi della versione definitiva. Anche se l'approvazione finale spetterà agli elettori.

Così l'economista della Lega pensa di saldare i debiti : "Soldi subito coi mini-Bot" : L'idea è di saldare i debiti dello Stato con i titoli dello Stato. Non con i Bot, però. Claudio Borghi propone di usare i mini-Bot , buoni che non saranno una sorta di moneta parallela all'euro ...