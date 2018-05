Serie B | è la resa dei conti | tra splendide coreografie e ingressi negati

La prossima Serie B si arricchisce : ecco perchè le pay tv la vogliono Video : Il prossimo campionato di Serie B [Video] si presenta gia' come un campionato importante che vedra' giocare piazze importantissime del panorama calcistico italiano. Da Verona a Foggia, da Livorno a Lecce, da Padova a Brescia ci sono squadre che hanno avuto modo di giocare più e più volte la Serie A e vantano una tradizione calcistica invidiabile per altre piazze. Senza dimenticare che tra le probabili qualificate ai play off Palermo, Bari, ...

Serie B : è già tempo di mercato - tra sirene inglesi e fallimenti annunciati Video : Quando manca solo un turno alla fine della regular season, per alcuni club della Serie B, è gia' tempo di bilanci e programmazione per la prossima stagione anche sul versante delle trattative di mercato. E' il caso del Carpi, formazione che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato, finito senza ottenere un piazzamento play off, tra alti e bassi di stagione, che hanno condizionato il rendimento della squadra. Carpi, il Leeds ...

Diritti tv - colpo di scena : Diletta potrebbe salutare la Serie B - Sky è fuori? Video : Negli ultimi anni, la trasmissione di Sky condotta da Diletta Leotta e riguardante il campionato di Serie B ha avuto un to importantissimo in tutta Italia. Non è un caso che in qualsiasi piazza dove si raggiunga la Serie B come nella foto, striscione apparso a Lecce durante i festeggiamenti per la promozione, ci siano striscioni riferiti proprio alla bella conduttrice di Sky. Dall'anno prossimo, però le cose potrebbero cambiare e questo non fa ...

Serie B : imbarazzo a Bari - secondo deferimento - la causa è bizzarra Video : Il Bari è impegnato nelle ultime gare di campionato e punta a raggiungere una posizione interessante in vista dei play off, come sempre vi parteciperanno 6 squadre e soltanto una potra' raggiungere la gloria della promozione in Serie A. Tolte le quattro che si contendono la promozione diretta, e cioè Frosinone, Palermo, Parma e Venezia e di queste soltanto una riuscira' a raggiungerla, le altre che certamente sono gia' qualificate ai play off ...

Clamoroso Serie C : il campionato è finito - ma cambia la classifica Video : Ancora confusione in Serie C. Il campionato è finito, si attende l'inizio dei play off e dei play out, ma la classifica cambia. Perchè? Ancora una volta ci sono di mezzo situazioni extra-calcistiche. Si continua a parlare di classifica modificata non soltanto per i punti di penalizzazione, ma anche per quelli che vengono restituiti alle squadre dopo i ricorsi. In tutto, in questa stagione sono stati ben 74 i punti di penalizzazione in Serie C: ...

Serie B - il Foggia tra sogni e incertezze : qual è la verità? Stroppa provoca Video : Il Foggia è in procinto di finire un campionato positivo dal punto di vista sportivo e tecnico, che l'ha visto passare da una prima parte di stagione in fondo alla classifica ad un girone di ritorno giocato da protagonista. Un campionato però fatto anche di tante nubi e incertezze sul piano societario. Il commissariamento della societa' ha creato qualche problema soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, anche se non ha cambiato le idee della ...

Serie C : campionato da incubo - è l'ultima corsa per sognare ancora Video : Con le partite della 38a giornata del campionato di Serie C, si chiude la regular season che ha emesso gia' i primi verdetti per la promozione diretta in Serie B e per la retrocessione di alcune formazioni. Finisce per alcuni club un incubo, inizia per altri un cammino che può approdare verso un sogno chiamato Serie B. Oggi, nel girone A, sara' lotta per le prime posizioni Nel girone A, si assistera' ad una vera e propria battaglia per i ...

Serie B : è alta tensione tra contestazioni - vetri rotti e danni nell'impianto Video : In #Serie B ci avviciniamo sempre di più alla fine della regular season, ed è spesso la cronaca che prende il sopravvento sui fatti sportivi del giorno. Troppo alta la posta in gioco, promozione o retrocessione che sia, per scongiurare la tensione che si sta vivendo in questi giorni [Video]. Ad Avellino, i calciatori bersagliati da diversi oggetti Ad Avellino, dopo l'ennesima delusione, al termine della gara contro il Cittadella persa per 0-2, i ...

E dopo l'inferno spuntò la luce : godi - Lecce - è Serie B Video : E dopo l'inferno spuntò la luce. Una luce bellissima, accecante, che sa di gioia per un intero popolo: quello salentino, che ha festeggiato ieri e oggi continua a festeggiare tra bagni e secchiate d'acqua sotto al sole rovente. Un sole inaspettatamente caldo, che fa capolino nel Salento per illuminare la strada ai giallorossi: la strada del ritorno nel calcio che conta, la #Serie B. Gli auguri arrivano anche dal resto d'Italia e spesso sono ...

Questo giovane calciatore potrebbe esordire in Serie A : ecco di chi è figlio Video : Nello scenario politico attuale c'è un #Renzi in campo e uno in panchina. Matteo Renzi, uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche, si ritrova oramai in un ruolo non più da protagonista ma da panchina appunto. Francesco Renzi, invece, figlio dell'ex premier e #calciatore 17enne il campo non lo ha mai abbandonato e ora potrebbe ritrovarsi anche in serie A. Il figlio di Renzi al Genoa calcio Il primogenito di Matteo Renzi è un giovane ...

Serie C - penalizzazioni : non è finita - ecco chi ne subirà altre Video : Le penalizzazioni, ancora una volta, hanno tenuto banco nel campionato di #Serie C. Purtroppo, la terza categoria professionistica del calcio italiano, per l'ennesima occasione, deve far fronte a situazioni che non hanno nulla a che vedere con il calcio giocato. Nella sola giornata di ieri sono stati 4 i club che hanno subito la penalizzazione, con ben 17 punti totali sottratti in classifica. Le societa' che hanno subito la penalizzazione sono: ...

Lecce o Catania? Sono gli etnei la squadra più 'attesa' in Serie C - ecco perchè Video : #Lecce e #Catania Sono senza dubbio le cosiddette big del girone C di #Serie C. Non soltanto si tratta di squadre che storicamente hanno calcato campi di categorie superiori e di due delle squadre meridionali con più partecipazioni nel campionato di Serie A Catania 17 campionati, Lecce a quota 15, meglio hanno fatto soltanto Napoli, Bari e Palermo, ma anche di due squadre allestite per vincere il campionato di Serie C. Proprio di questa ...

Serie C - è ufficiale : cambia orario un match del prossimo week end Video : Prosegue il campionato di Serie C [Video] con tante novita' e non pochi risultati a sorpresa. Nell'ultimo week end, nel girone C, ha esultato il #Lecce che è uscito vittorioso dalla trasferta di Reggio Calabria ed ha conquistato 3 punti su un campo difficilissimo e in una gara giocata in maniera non particolarmente brillante dagli uomini di Fabio Liverani. Allo stesso tempo, le avversarie dirette per la promozione diretta, Trapani e #Catania, ...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match Video : Il campionato di #Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficolta' di fine stagione sono quelli di #Livorno e #Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 ...