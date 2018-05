Serie A Sky Sport Diretta 38a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio

Serie A Sky Sport Diretta 37a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium. Anticipi e posticipi 37a e 38a Giornata : La Lega di Serie A ha comunicato il programma completo della 19esima Giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM 2017-2018 in onda su Sky Sport e Premium Sport HD. In particolare i match della 38esima Giornata sono stati divisi...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Sky spaventa il calcio solo per difendersi» : MediaPro passa al contrattacco. Annuncia il reclamo contro la decisione del Tribunale di Milano che ha ieri annullato il suo bando per i Diritti tv della Serie A, come voleva Sky. E si scaglia contro l'emittente satellitare, il cui «timore di perdere una posizione dominante» può «generare agitazione nel calcio italiano». Insomma, è la tesi della società s...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro presenterà ricorso : «Sky teme di perdere dominio» : ricorso di MediaPro contro la decisione del Tribunale di Milano che ha sospeso il bando per i Diritti tv della Serie A. Lo annuncia la società che «ritiene la sua proposta di commercializzazione conforme a quanto stabilito nel contratto con la Lega e a quanto previsto da Legge Melandri e linee guida». Secondo MediaPro, «il timore di Sky di perdere una posizione dominante sul mercato dei Diritti» può ...

Il Miracolo Serie TV Sky 2018 : anticipazioni e recensione : Arriva in tv dall’8 maggio la nuova Serie tv di Sky di Nicolò Ammaniti “Il Miracolo” con Guido Caprino e Alba Rohwacher. Vi forniremo una recensione con trama e anticipazioni. Fabrizio Pietromarchi è il primo ministro italiano che tra una settimana affronterà il giudizio popolare per un referendum che porterà il paese a un eventuale fuoriuscita dall’Europa. Sole è la moglie di Fabrizio che si è ritrovata senza volerlo, a essere una first lady. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ultimatum della Lega a Mediapro. Sky : «pronti a importante offerta» : La bocciatura del bando di Mediapro da parte del Tribunale di Milano rende ancora più caotica la situazione dei Diritti tv della Serie A. La Lega ha confermato alla società audiovisiva spagnola l'ultimatum del 22 maggio per la presentazione della fideiussione («la scadenza vale ancora, oggi più che mai», ha detto all'Ansa il commissario Giovanni Malagò), e attende di conoscere le prossime mosse dei manager ...

Diritti TV Serie A : il Tribunale di Milano dà ragione a Sky e annulla il bando di Mediapro : Diritti TV Serie A Tutto da rifare. Il Tribunale di Milano ha accolto il provvedimento di Sky e bloccato la vendita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021, assegnati dalla Lega Calcio a febbraio a Mediapro. Secondo il giudice Claudio Marangoni, il bando non sarebbe stato formulato correttamente in base alle regole vigenti dell’Antitrust, come accusò immediatamente la pay tv. Nel mirino, si legge, “la formulazione dei ...

