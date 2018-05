: #Diffida contro la #Juventus: «Non può esibire #36 #scudetti, va penalizzata» - CorSport : #Diffida contro la #Juventus: «Non può esibire #36 #scudetti, va penalizzata» - PremiumSportHD : #premiumsport #Napoli, #DeLaurentiis: 'In tanti sottoposti all'autorità della #Juve'. - repubblica : Buffon: '6111 giorni di passione, non smetterò mai di amare la Juve' -

La festa scudetto della, l'ultima di Gigidopo 17 anni in bianconero:è un sabato di forti emozioni allo Stadium, cerimoniale gioioso (ma velato di malinconia) nel quale conta poco il 2-1 al retrocessosi oppone a Fares, Nicolas vola su Mandzukic,al 40' la traversa dice no a Dybala.avanti al 49' con il facile tap-in di Rugani, Pjanic raddoppia su punizione (52'). Poi l'epilogo:standing ovation da brividi per, che esce tra le lacrime.Cerci accorcia(76') Lichtsteiner (85') si fa parare rigore.(Di sabato 19 maggio 2018)