Senza voucher addio a 50mila posti in estate

Lavoro - Coldiretti : Senza voucher persi 25mila posti in vigna : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher , in occasione della diffusione dei dati Cgia di Mestre sul Lavoro occasionale. La riforma è stata un vero flop ...

Vino - Coldiretti : Senza voucher persi 25mila posti di lavoro : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di lavoro tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ la Coldiretti a tracciare al Vinitaly il primo bilancio sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher ma che di fatto è stata un vero flop in agricoltura. In un anno particolarmente duro sul piano occupazionale per ...