“Sentito?” Il microfono tradisce Harry | la frase ‘rubata’ al Royal wedding rimbomba in

caffeinamagazine

: Io voglio seriamente capire come caspita ha fatto Google a capire la stazione della metropolitana a cui devo scende… - floo1989 : Io voglio seriamente capire come caspita ha fatto Google a capire la stazione della metropolitana a cui devo scende… - ywontyouloveme : Raga, gli anni passeranno pure, ma io non ho ancora superato il fatto che il 27 aprile 2016 ho sentito Shawn cantar… - Carozpinna98 : @ecstasharry Aida ha detto che Luigi ha un call center, ma aveva il microfono chiuso e si è sentito lo stesso -

(Di sabato 19 maggio 2018)e Meghan Markle sono marito e moglie. Il principe e l’attrice americana hanno detto il loro “sì” davanti all’Arcivescovo di Canterbury, tra sorrisi, lacrime e tanta commozione. Milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito in diretta le nozze reali die Meghan, da poche ore nominati da Elisabetta II duca e duchessa di Sussex. Dopo aver trascorso la notte nello stesso hotel, Meghan è arrivata a Windsor accompagnata dalla madre, a bordo di una Rolls Royce d’epoca prestata dalla regina Elisabetta. Una cerimonia felice, di famiglia, piena di colori, oltre la tradizione.aveva raccolto venerdì i fiori dal giardino privato di Kensington Palace da aggiungere al bouquet della sua futura moglie e nella cappella di St. George, Meghan Markle, arrivata in una Rolls Royce d’epoca accompagnata dalla mamma Doria Ragland, è entrata da sola, con un lunghissimo velo ...