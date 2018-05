huffingtonpost

: Che eleganza Amal Clooney! Vi piace il suo cappellino? Scoprite tutti i look degli ospiti (hats inclusi!)… - vogue_italia : Che eleganza Amal Clooney! Vi piace il suo cappellino? Scoprite tutti i look degli ospiti (hats inclusi!)… - HuffPostItalia : Se Meghan piace tanto è perché ci racconta che c'è una speranza per tutti - valedelcastello : Se Meghan piace tanto è perché ci racconta che c'è una speranza per tutti -

(Di sabato 19 maggio 2018) C'è qualcosa di straordinariamente morboso e anacronistico nell'attenzione mondiale nei confronti del Royal Wedding Minore. Un'ossessività che si declina attraverso una lunga sequenza di domande e di dettagli, che ci spiegano come – nell'ordine – l'unione non durerà più di un anno (cosa che condivido), la monarchia si vergogna di queste nozze (alquanto probabile), Megan non è altro che un'arrivista contemporanea.Intorno, poi, ci sono svariati dettagli (dalla torta ai capellini). Ma ci interessa veramente sapere come erano vestiti gli ospiti? Quanto è costato il velo della sposa? Se il padre di Megan è stato operato, non invitato o più semplicemente rapito dagli alieni?C'è una certa malinconia nell'ammettere che sì, interessa ai nostri più elementari istinti. Quelli che in questi tempi di apparenza e ...