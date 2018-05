Scuola | secondo l’Aran in Italia si vive sempre di più di precarietà

Verona - spray urticante a Scuola : 600 studenti evacuati - 8 feriti/ Secondo caso in sei giorni : nuova bravata? : Verona , spray urticante nella scuola media di Villafranca: 600 studenti e docenti evacuati , 8 feriti lievi, simile al caso di Bussolengo. nuova bravata di un alunno?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:24:00 GMT)

Spray urticante a Scuola - 600 evacuati : è il secondo caso nel Veronese - : A Villafranca, undici persone sono state trasportate in ospedale per le forti irritazioni. Si tratta del secondo episodio in meno di una settimana: il precedente a Bussolengo