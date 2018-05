Scuola di Moto a Grandate È tornato il campo scuola

Udine - maestra esce dalla Scuola e sale in moto : morta dopo grave incidente stradale : Tiziana Marra aveva 59 anni ed era insegnante molto apprezzata nelle scuole di Cesclans. Il 17 maggio, a seguito di un incidente con una Fiat Punto, era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La notizia del decesso è stata data questa mattina dal figlio.Continua a leggere

Col motorino contro lo Scuolabus - due indagati per la morte di Beatrice : Firenze, 9 maggio 2018 - I risultati dell' autopsia , dei test previsti dalla legge per la verifica delle condizioni dei soggetti coinvolti nello schianto che è stato fatale a Beatrice 'Bibi' Morandi ,...

Schianto in moto contro Scuolabus pieno di bambini - muore una ragazza di 20 anni : Sotto shock autista e accompagnatrice dello scuolabus, illesi i bimbi che stavano andando a scuola.Continua a leggere

Terremoto - il Comune di Amatrice : De Micheli in visita al cantiere della Scuola : “La ricostruzione pubblica e privata, la semplificazione, il sostegno alle attività produttive e alla ripresa del tessuto economico del territorio, sono in cima alla nostra agenda di lavoro. L’incontro di questa mattina ad Amatrice è stato un momento di confronto con gli amministratori per condividere insieme le nuove norme che presto porteremo in Parlamento per dare ulteriore impulso alla soluzione di questi temi”. Così, ...

Terremoto - Scuola ricostruita a tempo di record grazie ad Andrea Bocelli : Una scuola ricostruita a tempo di record. Con i fondi raccolti (anche) durante uno show televisivo. Andrea Bocelli non è uno che che parla a caso. A settembre aveva annunciato che La Celebrity Fight Night of Italy, ossia il suo concerto recital al Colosseo trasmesso su Raiuno, sarebbe servito a rimettere a nuovo la scuola media Giacomo Leopardi di Sarnano, nel maceratese graffiato dal Terremoto. Detto, fatto. Ieri a Sarnano c"è stata ...

Scuola/ Tre condizioni per mettere in moto gli studenti : Termini quali unicità, individualità, personalizzazione, spesso utilizzati in campo educativo, vanno riempiti di senso, altrimenti restano vuoti. L'esperienza di una lezione. RAFFAELA PAGGI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi, di C. BagnoliSCUOLA/ Leggere, 4 suggerimenti per educare un cuore intelligente, di R. Paggi

Terremoto oggi a Possagno/ INGV ultime scosse : Treviso - sisma 3.0. Scuola evacuata (28 marzo 2018) : Terremoto oggi, 28 marzo 2018, a Possagno. INGV ultime scosse: Treviso, sisma di magnitudo 3.0. Scuola evacuata in Veneto. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:55:00 GMT)