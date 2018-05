Scossa di magnitudo 4 3 a Piacenza | nessun danno

Piacenza - Scossa di magnitudo 4.3 : Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Piacenza alle 18.41 con magnitudo 4.3 . Sono in corso le verifiche su eventuali danni a ...

Terremoto - grande paura al Nord Italia : Scossa magnitudo 4.3 vicino Piacenza avvertita fino a Milano - Genova - Parma - La Spezia - Brescia e Bergamo : grande paura stasera in Nord Italia dove questo pomeriggio, alle ore 18:41 Italiane del 19 maggio 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.3 in provincia di Piacenza, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di Piacenza. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia di ...