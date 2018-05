Scontro mentre vanno a matrimonio della figlia | 2 morti e un ferito in Campania

Scontro a Onu su Siria - mentre Carter lancia appello a Trump : conseguenze imprevedibili con guerra : Un accorato appello affinchè gli Stati Uniti di Donald Trump non attacchino la Siria arriva da Jim Carter , ex presidente degli Stati Uniti.

Scontro con un amico mentre gioca in spiaggia : baby calciatore muore a 9 anni : Un bambino di origine inglese di 9 anni è morto mentre giocava a calcio sulla spiaggia di Cala Bosque, in Spagna, davanti agli occhi della nonna: pare che abbia avuto un attacco cardiaco dopo essersi scontrato con un coetaneo. Polemiche sull'arrivo dei soccorsi, giunti sul luogo della tragedia troppo tardi, come riferiscono i testimoni.Continua a leggere