Scontro frontale a Borgoticino | due feriti

Incidenti : Scontro frontale tra due auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat

Incidenti : Scontro frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

Incidenti : Scontro frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

Incidenti : Scontro frontale tra due auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è r

Scontro frontale devastante : i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo : Scontro frontale devastante: i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo Tony e Dominic stavano accompagnando il fratello maggiore a prendere le loro sorelline al doposcuola, quando è avvenuto il dramma. Una persona ora risulta indagata per omicidio colposo. Sembra che avesse ingaggiato una sorta di corsa su strada con un’altra vettura […] L'articolo Scontro frontale devastante: i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo ...

Scontro frontale devastante : i due fratellini di 6 e 8 anni muoiono sul colpo : Tony e Dominic stavano accompagnando il fratello maggiore a prendere le loro sorelline al doposcuola, quando è avvenuto il dramma. Una persona ora risulta indagata per omicidio colposo. Sembra che avesse ingaggiato una sorta di corsa su strada con un'altra vettura e ciò ha provocato in qualche modo l'incidente.Continua a leggere

Roma : Scontro frontale tra auto - due codici rossi : Roma – Intorno alle 3.30 grave incidente stradale la scorsa notte a Roma, in viale Vaticano all’altezza dei Musei Vaticani. Un taxi in servizio notturno con a bordo tre passeggeri – un italiano e due stranieri – e’ rimasto coinvolto in uno Scontro frontale con un’altra autovettura. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle due ...

Treviso - Scontro frontale tra due auto : morta ragazza di 18 anni - 4 amici sono feriti : Tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera a Susegana, in provincia di Treviso: una ragazza di 18 anni è morta e i quattro amici che viaggiavano con lei sono feriti dopo essersi scontrati frontalmente con un'altra vettura in un tratto di strada noto per la sua pericolosità.Continua a leggere

Scontro frontale tra due auto - tre morti nel Torinese : Scontro frontale tra due auto, tre morti nel Torinese Scontro frontale tra due auto, tre morti nel Torinese Continua a leggere

Scontro frontale in strada : un conducente positivo all’alcol e l’altro alla droga : Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro della patente per aver guidato in stato di alterazione psico fisica.Continua a leggere

Padova : Este - Scontro frontale tra due auto - un morto e un ferito : Padova, 11 apr. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via AthEste ad Este (Pd) per lo scontro frontale tra due auto: una persona deceduta e una ferita. I pompieri accorsi nella zona industriale hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo 71 enne del posto,

Siria - al Consiglio di Sicurezza Onu Scontro frontale tra la Russia e l’Occidente : Siria, al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente Per Mosca il presunto attacco chimico a Duma è una “fake news”, una provocazione dei ribelli per addossare la colpa a Damasco e ai suoi alleati russi e iraniani. Usa: risponderemo anche senza appoggio Onu Continua a leggere

Foggia - Scontro frontale sulla circonvallazione : muoiono padre - madre e figlio piccolo : Un'intera famiglia sterminata nell'incidente stradale avvenuto lungo statale 673. A pochi chilometri dal capoluogo una Golf e una Focus si sono scontrate...

Incidente stradale/ Magenta - Scontro frontale sulla Statale 336 : un morto (6 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 6 aprile 2018. Magenta, scontro frontale sulla Statale 336 tra un'auto e un furgoncino: un morto. Un giovane investito ad Ancona(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:30:00 GMT)