Schianto aereo a Cuba | presidente | “Si temono molte vittime”

Aereo caduto a Cuba - Schianto dopo decollo a L'Avana/ Video : giallo sulla compagnia - "ci sono vittime" : Cuba , Aereo si schianta dopo decollo a L'Avana : è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cuba no ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:43:00 GMT)

nove persone sono morte in un incidente Aereo accaduto in Georgia, vicino all'aeroporto di Savannah, negli Stati Uniti. Un velivolo militare della Guardia nazionale di Porto Rico C-130 è precipitato con a bordo cinque membri dell'equipaggio e altri quattro passeggeri