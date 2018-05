Scherma – Sciabola maschile : splendido trionfo di Enrico Berrè - l’azzurro centra a Madrid il secondo successo in carriera : Enrico Berrè ha centrato il secondo successo in carriera nel circuito di Sciabola maschile, a quattro anni di distanza dal Grand Prix Fie di Plovdiv Enrico Berrè trionfa a Madrid nell’ultima tappa stagionale del circuito di Coppa del Mondo di Sciabola maschile. L’azzurro ha centrato il secondo successo in carriera, a quattro anni di distanza dal Grand Prix Fie di Plovdiv, sfoderando una prestazione eccellente culminata con il ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Shanghai e Madrid l’ultima di fioretto e sciabola maschile : Sarà come sempre un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Scherma con gli Europei in Serbia a Novi Saad e Mondiali in Cina a Wuxi, ma prima di pensare a queste avvenimenti c’è da chiudere una stagione di Coppa del Mondo e proprio questo fine settimana si mette la parola fine su quella di fioretto (uomini e donne) e sciabola (uomini). A Shanghai si terrà l’ultimo Grand Prix di fioretto e l’Italia arriva con stati ...

Scherma - Europei Under23 : l’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Europei Under23 : doppio oro per l’Italia nelle gare a squadre! Trionfo di sciabolatori e spadiste : La quarta giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) porta due medaglie d’oro all’Italia: nella gara a squadre di sciabola maschile e spada femminile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dalla sciabola maschile dove il quartetto azzurro formato da Dario Cavaliere, già oro nell’individuale, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi e Federico Riccardi si laurea campione ...

Scherma - Europei Under23 : Eloisa Passaro conquista l’argento nella sciabola - Guillaume Bianchi si ferma ai piedi del podio nel fioretto : La terza giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) regala la quinta medaglia all’Italia con l’argento di Eloisa Passaro nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla sciabola femminile dove Eloisa Passaro è stata protagonista di un grandissimo torneo, dove si è arresa solo in finale alla russa Valeriya Bolshakova, che ha battuto l’azzurra con il ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile : L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l'Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l'Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Seul protagonista la sciabola con l’ultimo Grand Prix prima della pausa : Sarà la sciabola a chiudere la fase invernale della Coppa del Mondo di Scherma. A Seul è in programma un Grand Prix, ultimo appuntamento prima di una pausa di quasi un mese, quando si tornerà in pedana con vista su Europei e Mondiali. Grande voglia di riscatto in casa Italia dopo le ultime due uscite stagionali non eccezionali. In campo femminile ad Atene a livello individuale non è andata per niente bene, ma le azzurre si sono “consolate ...

Scherma - Daniele Occhiuzzi si ritira! Argento alle Olimpiadi 2012 - la sciabola saluta il suo veterano : Daniele Occhiuzzi concluderà la propria carriera al termine della stagione in corso. Il campano, capace di conquistare la medaglia d’Argento alle Olimpiadi di Londra 2012 (dove fu anche bronzo con la squadra di sciabola, proprio come a Pechino 2008), appenderà la sua arma al chiodo tra pochi mesi. Una decisione non facile per il quasi 37enne (spegnerà le candeline il prossimo 30 aprile) che in carriera ha vinto anche cinque titoli europei ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

