Scherma – Fioretto femminile | le azzurre non sbagliano un colpo a Shanghai | tutte

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Shanghai e Madrid l’ultima di fioretto e sciabola maschile : Sarà come sempre un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Scherma con gli Europei in Serbia a Novi Saad e Mondiali in Cina a Wuxi, ma prima di pensare a queste avvenimenti c’è da chiudere una stagione di Coppa del Mondo e proprio questo fine settimana si mette la parola fine su quella di fioretto (uomini e donne) e sciabola (uomini). A Shanghai si terrà l’ultimo Grand Prix di fioretto e l’Italia arriva con stati ...

Scherma – CdM di Fioretto : ventiquattro gli azzurri in pedana a Shanghai per la tappa conclusiva : Sono ventiquattro gli italiani che, sotto la guida del Commissario tecnico Andrea Cipressa, saliranno sulle pedane di Shanghai nelle due gare di Coppa del Mondo di Fioretto Si conclude a Shanghai il circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile. Da questo venerdì sino a domenica è in programma infatti nella metropoli cinese il Grand Prix FIE di Fioretto, che segna la conclusione della stagione prima dei Campionati Europei di Novi ...

Scherma : Italia fioretto 2/a in cdm : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Secondo posto per l'Italia al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di San Pietroburgo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro , Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, conquista il 3/o podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il 2/o posto ...

Scherma : Italia fioretto 2/a in cdm : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Secondo posto per l'Italia al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di San Pietroburgo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro , Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, conquista il 3/o podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il 2/o posto ...

Scherma : Foconi 2/o in cdm fioretto : ANSA , ROMA , 5 MAG Alessio Foconi conquista il secondoposto sulle pedane di San Pietroburgo dove si è svolta la tappadel circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. L'azzurrosi conferma ai vertici della specialità, salendo sul podio perla quarta volta su sette gare stagionali fin qui svolte , unprimo, un secondo e un terzo posto fin ...

Scherma : Foconi 2/o in cdm fioretto : ANSA, - ROMA, 5 MAG - Alessio Foconi conquista il secondo posto sulle pedane di San Pietroburgo dove si è svolta la tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. L'azzurro si conferma ai vertici della specialità, salendo sul podio per la quarta volta su sette gare stagionali fin qui svolte , un primo, un secondo e un terzo posto fin ...

Scherma - Europei Under23 : Eloisa Passaro conquista l’argento nella sciabola - Guillaume Bianchi si ferma ai piedi del podio nel fioretto : La terza giornata di gare agli Europei Under23 di Scherma, in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia) regala la quinta medaglia all’Italia con l’argento di Eloisa Passaro nella sciabola. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla sciabola femminile dove Eloisa Passaro è stata protagonista di un grandissimo torneo, dove si è arresa solo in finale alla russa Valeriya Bolshakova, che ha battuto l’azzurra con il ...

Scherma - Campionati Europei Under23 : doppietta azzurra nel fioretto. Oro per Martina Sinigalia e bronzo per Elisabetta Bianchin : Seconda giornata ai Campionati Europei Under23 di Scherma in corso di svolgimento a Yerevan e arrivano altre due medaglie per l’Italia. Dopo l’oro di Dario Cavaliere di ieri, risuona ancora l’inno di Mameli grazie al successo di Lucrezia Sinigalia nella prova di fioretto femminile. Una meravigliosa doppietta azzurra sul podio, perchè Elisabetta Bianchin è di bronzo. Un vero e proprio dominio quella di Sinigalia che ha demolito ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Martina Favaretto ancora sul podio! L’azzurra conquista il bronzo nel fioretto Under 17 : L’Italia conquista la 13ma medaglia ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona, grazie a Martina Favaretto, che si aggiudica il bronzo nel fioretto Under 17. La 16enne azzurra, dopo aver ottenuto l’argento tre le Under 20, sale così ancora sul podio. Le fatiche di questi due giorni intensi si sono però fatte sentire in semifinale. Favaretto si è infatti trovata di fronte ancora la giapponese Yuka Ueno, ma questa ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...