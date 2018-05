Sassuolo-Roma | la via del mercato

Roma - Alisson out col Sassuolo : "Penso a fare bene in Russia. Poi vedremo" : Ha un piccolo fastidio al flessore destro e domenica a Sassuolo potrebbe e dovrebbe lasciare la porta a Skorupski. Non vuole correre rischi, Alisson, perché la prossima settimana si unirà al Brasile ...

Roma - si ferma Under per una botta al costato : Sassuolo a rischio : Durante l'allenamento di questa mattina si è fermato Cengiz Under per una contusione al costato che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. L'esterno sente molto dolore, domani i medici lo ...

Roma - la squadra a cena prima del Sassuolo. Canti - balli e tanto divertimento : TUTTI I VIDEO : Qualificazione in Champions League conquistata: la Roma può far festa. A pochi giorni dall'ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, importante per il consolidamento del terzo posto in classifica,...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli : “Lo cercai anche al Sassuolo…” : Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco apre le porte della Roma a Mario Balotelli. Ospite a “Tiki Taka”, l’allenatore della Roma ha risposto alle domanda sull’attuale attaccante del Nizza in maniera immediata e senza troppi giri di parole. “LO cercai anche AL SASSUOLO…” Di Francesco ha così commentato: “Se mi chiedete cosa penso di Balotelli, […] L'articolo Roma, Di Francesco apre a ...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli : 'Lo avevo già cercato al Sassuolo' : Roma - Eusebio Di Francesco non chiude all'arrivo di Balotelli alla Roma . Nel corso di un'intervista a Tiki Taka , il tecnico giallorosso ha espresso il suo apprezzamento per l'attaccante del Nizza, ...

Roma - Di Francesco : "Balo? L'avevo già cercato a Sassuolo. Ma Dzeko è unico" : L'importanza di avere Dzeko. La possibilità di avere Balotelli: "Un giocatore con qualità. Lo avevo già cercato quando ero a Sassuolo. A queste valutazioni penseremo più avanti, perché dobbiamo ancora ...

Verso Sassuolo-Roma : Di Francesco torna nella terra che lo ha consacrato Video : 3 La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della Roma, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con il Sassuolo [Video] e vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con ...

Colpo Sassuolo contro l'Inter La Roma è già in Champions : Il Sassuolo ha battuto l'Inter 2-1 , 1-0, a San Siro nell'anticipo serale della 37/a e penultima giornata del campionato di Serie A. Grazie a questo risultato, che pone la Roma a 4 punti di distanza ...

ROMA IN CHAMPIONS LEAGUE/ Lazio si qualifica se vince col Crotone : Inter battuta dal Sassuolo : ROMA in CHAMPIONS LEAGUE: Inter clamorosamente battuta in casa e giallorossi qualificati. E adesso anche la Lazio di Inzaghi è ad un passo dall'obiettivo...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:02:00 GMT)

Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo/ Giallorossi ok - a Inzaghi bastano 3 punti : Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo: Giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti contro il Crotone domani. Clamoroso risultato allo stadio Meazza(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:51:00 GMT)

Roma : Karsdorp - l'incubo è finito. In campo all'ultima giornata col Sassuolo? : Da una parte Strootman, Perotti e Defrel che si allenano da soli a Trigoria per recuperare ed esserci contro la Juve , i primi due dovrebbero farcela, difficile per il francese, . Dall'altra Rick ...

Roma - Karsdorp pronto per il campo : punta alla convocazione con il Sassuolo : Sono passati 195 giorni da Roma-Crotone , l'ultima maledetta partita giocata da Rick Karsdorp in cui l'olandese si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quel giorno in ...

Milan-Benevento 0-1 - clamoroso a San Siro : decide Iemmello. Vola la Roma - respiro salvezza Sassuolo : Milan-Benevento 0-1- clamoroso a San Siro. Il Benevento batte il Milan 1-0 con gol di Iemmello. Un passo falso clamoroso da parte dei rossoneri. clamoroso quanto inatteso. Un passo falso che annuncia la fine del sogno Champions da parte di Gattuso e dei suoi uomini. Per il Benevento una vittoria che difficilmente impedirà la retrocessione. […] L'articolo Milan-Benevento 0-1, clamoroso a San Siro: decide Iemmello. Vola la Roma, respiro ...