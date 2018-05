Sarà ancora Halep-Svitolina | la Sharapova si arrende alla romena dopo un match tiratissimo

Lega-M5S - resta il nodo del premier. Di Maio : 'Stiamo ancora trattando - ma contratto Sarà chiuso in serata' : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. 'Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora ...

Lega-M5S - resta il nodo del premier. Di Maio : «Stiamo ancora trattando - ma contratto Sarà chiuso in serata» : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. «Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora...

Nuova Opel Corsa GSi : il nuovo motore Sarà ancora più potente e dinamico : Il motore turbo 1.4 litri da 150 CV con 220 Nm di coppia della Nuova Opel Corsa GSi promette il massimo divertimento La Nuova Opel Corsa GSi arriverà sul mercato quest’estate nella scia di Insignia GSi e monterà un brillante motore turbo 1.4 litri da 150 CV con 220 Nm di coppia (consumi di carburante in l/100 km1: ciclo urbano 7,9-7,8, ciclo extraurbano 5,4-5,2, ciclo misto 6,3-6,2, emissioni di CO2 nel ciclo misto 147-143 g/km). Nuova Opel ...

Calcio - i possibili convocati della nuova Italia di Roberto Mancini. Sicuro Balotelli - ci saranno ancora De Rossi e Chiellini? : Dopo le tante indiscrezioni e i primi annunci, ieri l’ufficialità: Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano ha firmato un contratto fino al 2020: a lui il difficilissimo compito di far rinascere una squadra che nelle ultime stagioni ha fallito pesantemente, mancando la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Quest’oggi alle ore 12.00 è prevista la presentazione ufficiale e l’ex ...

Il padre di Meghan Markle non Sarà alle nozze 'Attacco cardiaco' - ma prima ancora lo scandalo delle foto : Ombre scure si addensano sulle nozze dell'anno, evento attesissimo sul quale si punteranno i riflettori di mezzo mondo. Lo rivela il sito Tmz, secondo il quale Thomas Markle sarebbe stato colto da ...

Trionfo di Stamati Sarà ancora più forte alla guida della Bcc : L'assemblea dei soci lo ha premiato con il record dei voti. Nel cda entrano Tonlorenzi e Silvestri, Tommasi resta fuori

Ancora riserbo sul nome 'politico' che Sarà indicato per Palazzo Chigi : Si riaffaccia anche l'ipotesi che il capo del Movimento Cinquestelle torni alla carica sulla sua candidatura a premier. Dalle 16 e 20 lo speciale sulle consultazioni condotto da Enrico Mentana -

Governo - Lega-M5s : "Pronti a riferire a Mattarella su tutto" | Non c'è ancora il nome del premier ma "Sarà un politico" : "Ci sono buone possibilità di convergenza sulla scelta del premier e un'alta percentuale che si tratti di un nome di alto profilo politico" dicono i pentastellati. Finito il vertice ma il contratto non è ancora stato chiuso: "Mancano i punti e le virgole"

Marco Bocci ci Sarà al serale di Amici?/ Silenzio sui social : l'attore è ancora in ospedale? Ansia sul web : Marco Bocci tornerà questa sera nel serale di Amici 2018? Dopo l'annuncio del suo ricovero, si attende la conferma ufficiale, ma per il momento la sua presenza non è stata confermata (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:47:00 GMT)

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma non Sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

Governo - Romani : Berlusconi ancora decisivo. "Non Sarà opposizione benevola" : Il senatore azzurro spiega la linea. "Garanzie? Solo per il Paese" Fitoussi: Governo da rispettare. "Bocciato dalla Ue, ma legittimo" Governo Lega-M5S, premier né giallo né verde. E meno di 20 ...

Grande Fratello 2018/ Mariana contro Luigi - ancora scintille : "Fuori di qua non sarai nulla!" : Grande Fratello 2018, è ancora scontro tra Mariana Fallace e Luigi Favoloso. La napoletana furiosa: "Sei un provocatore, fuori da qui non vali nulla!"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:20:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona Sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...