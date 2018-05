Sapelli | Salvini parli con Germania | follia lasciare l' euro

Giulio Sapelli : «Sono stupito dai 5 Stelle - vogliono decidere tutto. Salvini è stato mio studente - ma non c'entra» : Ma chiedere Domenico Siniscalco come ministro all' Economia non è stato un po' precipitoso? «Io non avevo alcuna intenzione di prevaricare nessuno. Ho fatto soltanto presente che, se il mio nome deve ...

M5S al Quirinale da Mattarella. Salvini : «Di Maio premier? No». Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è arrivato al Quirinale alla guida della sua auto per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo....

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Totopremier - Sorgi : 'Sapelli è stato il relatore mancato della laurea di Salvini' : L'editorialista de La Stampa Marcello Sorgi sull'ipotesi che il professore di Economia Giulio Sapelli venga indicato come possibile premier della coalizione di governo Lega-M5s. Nel dibattito con il capogruppo dei senatori leghisti Gianmarco Centinaio. 14 maggio 2018 Diventa ...

Giulio Sapelli - chi è?/ Possibile Premier del Governo Lega-M5s : economista ‘critico’ - Salvini fu suo studente : Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Tra i suoi studenti all'Università c'è stato anche Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:02:00 GMT)

Giovanni Toti - i dubbi su Giulio Sapelli premier : 'È difficile che uno così...'. Il messaggio a Matteo Salvini : Parole pesanti, quelle di Toti: 'Se parliamo di un Governo politico è difficile che un rettore universitario della Bocconi o della Statale di Milano o un professore di Economia possa essere un ...

Giulio Sapelli - l'ex professore di Salvini che spiega le banche ai 5Stelle : ...scriveva un anno fa Sapelli sul blog di Beppe Grillo - Il MoVimento 5 Stelle punta a instaurare un sistema bancario in cui operi una netta separazione tra banche d'affari che speculano sull'economia ...

Totopremier : Giulio Sapelli - il professore eclettico con cui Salvini sognava di laurearsi : Dalla fine degli anni Novanta, con un incarico nel cda dell'Eni su indicazione del Tesoro, cominciava la sua diversificazione da ricerca e docenza al mondo dell'economia 'applicata', quello in cui le ...