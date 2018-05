San Giovanni in Marignano | la nuova immagine de ' La notte delle Streghe'

Nuovo stadio Milan - interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni : Spunta l'ipotesi di costruire l'impianto sull'ex area Falck, ma va monitorata anche la situazione di Porto di Mare e di piazza d'Armi, di interesse anche per l'Inter. L'articolo Nuovo stadio Milan, interesse per l’ex area Falck a Sesto San Giovanni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : Il Papa oggi a San Giovanni : Roma – oggi si concludere il cammino avviato dalle parrocchie e dalle prefetture, nel tempo di Quaresima, sulle ‘malattie spirituali’. Con l’incontro della diocesi di Roma con il suo vescovo, Papa Francesco, alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano. Si comincerà con un momento di preghiera. Seguirà una sintesi dei lavori pervenuti dalle parrocchie curata da una commissione diocesana. Di cui sara’ portavoce ...

Volley femminile - Fenera Chieri promossa in Serie A! Vinto il playoff con San Giovanni Marignano : Il Fenera Chieri ha conquistato la promozione in Serie A1 di Volley femminile. Le torinesi hanno sconfitto la Battistelli San Giovanni Marignano nella decisiva gara3 della Finale di Serie A2: le ragazze di coach Luca Secchi si sono imposte per 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-20) al PalaFlaminio di Rimini. Chieri completa così la propria scalata a nove anni dalla fondazione e l’anno prossimo sarà nella pallavolo italiana che conta. Si chiude ...

Roma - Raggi inaugura stazione San Giovanni : “Giornata storica” : Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” Continua a leggere L'articolo Roma, Raggi inaugura stazione San Giovanni: “Giornata storica” proviene da NewsGo.

Metro C - Raggi inaugura stazione San Giovanni : "Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia: finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della Metro C ". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi , inaugurando la ...

Roma Metro C a San Giovanni - oggi apre la nuova tratta : Ora è ufficiale: la Metro C è avanzata ancora. Alle 12 partirà la prima corsa dalla nuova fermata di San Giovanni mentre ne arriverà un'altra da Pantano-Monte Compatri. Le fermate complessive della ...

Villa San Giovanni. Per la festa della mamma un cuore di fragola : Sabato 12 maggio 2018, si terrà presso il centro commerciale “Perla dello Stretto” di Villa San Giovanni (RC), l’iniziativa di

Giro d'Italia - a Santa Ninfa vince Enrico Battaglin - secondo Giovanni Visconti : Enrico Battaglin è un uomo di parola. A CaltaGirone, dove aveva chiuso terzo dopo una rasoiata a bocca aperta, aveva giurato che ci avrebbe riprovato. Meno di ventiquattr'ore dopo, il vicentino della ...

Leroy Merlin : occupato polo di Castel San Giovanni : I lavoratori protestano per il licenziamento di 3 loro colleghi di Usb e la sospensione di altri 25 che il 4 maggio hanno occupato la direzione di Rozzano -

Nuova stesa a San Giovanni trovati dodici bossoli a terra : Colpi di pistola esplosi all'impazzata a Napoli, un'altra 'stesa' con spari per intimidire. Questa volta è accaduto in via Ravello, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia orientale ...