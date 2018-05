San Giorgio di Nogaro Fuori strada autobus Flixbus 26 feriti 1 è grave

Reggio Calabria : a Palazzo San Giorgio la manifestazione 'Il pane e le rose : il '68 tra storia e memoria' : Accanto alla protesta del mondo giovanile il '68 si caratterizza però anche per una serie di fatti ed eventi, non collegati tra loro, ma che lo rendono uno dei più cruciali della storia mondiale. L'...

Ragusa si prepara a festeggiare San Giorgio : Prenderanno il via il 20 maggio i festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa Ibla. Tra gli eventi di richiamo, il concerto di Michele Zarrillo

Porto San Giorgio. Il Distretto Turistico del "Fermano" ha gettato le basi operative per il Consorzio Turistico : Il turismo, in questo scenario, rappresenta dunque un'importante occasione, forse l'unica, di rilancio complessivo dell'economia regionale. Siamo dinanzi a una grande opportunità per tutti noi ...

F1 - GP di Spagna 2018 : il commento di Mara San giorgio sul giovedì a Montmeló : Il campione del mondo sa di aver raccolto più di quanto dimostrato in pista, pensando soprattutto alla vittoria fortunata di Baku. La Mercedes " come tanti altri team " a Barcellona ha portato alcuni ...

“Lo tengono nascosto - ma… “. Giorgio Manetti e Gemma Galgani - segreto svelato. Scoop clamoroso al trono over : “C’è chi è pronto a giurarlo”. E la telenovela non solo continua - ma si fa ancora più interesSante… : Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi ...