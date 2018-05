http://feedproxy.goo

: #Samsung si fa beffa di Apple e del rallentamento di iPhone 6, perché?: Samsung si prende… - giannifioreGF : #Samsung si fa beffa di Apple e del rallentamento di iPhone 6, perché?: Samsung si prende… -

(Di sabato 19 maggio 2018)si prende gioco die dei proprietari di6,? Il motivo è ovvio, effettuare l’upgrade ad un modello attuale, naturalmente il Galaxy S9, molto più veloce dell’soggetto a depotenziamento in conseguenza al degrado della batteria. Galaxy S9 è il più veloce (per) È scoppiato un caso6 relativo alla riduzione della capacità della batteria. Le batterie degradano e i vecchirallentano senza che il proprietario ne sapesse nulla. Media e consumatori concordano (non accade spesso) cheha commesso un errore non da poco nel non informare i propri clienti deldeglianche solo dopo un anno dall’acquisto. Come già detto (QUI), il problema non è certo la riduzione delle capacità delle batterie al litio, fatto più che noto, ma il nascondere la realtà e ammetterla solo dopo essere stati scoperti. Sono ...