Sampdoria | Giampaolo parla chiaro | “ecco cosa voglio per il futuro” | rivoluzione in vista!

Sampdoria - a breve l’incontro Giampaolo-Ferrero : Sarà probabilmente all’inizio della prossima settimana l’incontro tra Marco Giampaolo e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un vertice per decidere i programmi futuri, un punto su cui vuole chiarezza Giampaolo: il mister ha un contratto di altri due anni, la pista Napoli si è raffreddata, ma il tecnico di Bellinzona è pronto a rinunciare all’intesa se non dovesse condividere i piani che saranno illustrati dal massimo ...

Calciomercato Sampdoria - parla Pradè : le strategie e la posizione di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una buona stagione, la squadra di Giampaolo non può più raggiungere alcun obiettivo ed adesso l’intenzione è quella di programmare il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Pradè: “Difficile prevedere se ci saranno o meno cessioni, non si tratta solo di cercare di trattenere i giocatori, ma bisogna anche vedere cosa vogliono fare loro. ...

Sampdoria-Napoli - Giampaolo : 'Noi seri fino in fondo' : Bogliasco - Il primo pensiero di Marco Giampaolo prima dell'ultima stagionale in casa investe tutto il Ferraris: 'La partita con il Napoli è l'occasione per salutare il nostro fantastico pubblico, il ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo molla l'Europa : «Un sogno solo cullato» : Così Marco Giampaolo a fine gara: "Le motivazioni e le risorse mentali fanno la differenza - spiega il tecnico a Sky Sport - Purtroppo non siamo stati pericolosi davanti e il possesso palla era ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo in emergenza : «Solo Kownacki sta bene» : GENOVA - La Sampdoria è in emergenza, soprattutto nel reparto avanzato. Marco Giampaolo non lo nasconde: "Su quattro attaccanti, ne ho uno che sta bene: Kownacki. Zapata è sicuramente out, mentre ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa serve rabbia e ambizione» : GENOVA - Dopo il netto successo interno della Sampdoria sul Cagliari, Marco Giampaolo non molla il sogno Europa: "Quando parti col favore del pronostico - spiega l'allenatore a Sky Sport - devi vincere e hai pressioni diverse, mentre se non sei considerato favorito sei deresponsabilizzato. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma questo non deve essere un alibi ...

Sampdoria - Giampaolo : “con il Cagliari è decisiva” : “Partita decisiva col Cagliari? Dal punto di vista matematico no, ma sicuramente si per quanto riguarda il morale”. L’allenatore della Samp, Marco Giampaolo, carica i ‘suoi’ per la sfida di domani al Ferraris contro i sardi. Continua la corsa europea della squadra doriana che non può permettersi passi falsi. E l’allenatore si affida soprattutto a Quagliarella, capocannoniere e leader della Samp: “A Roma ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Serie A - Giampaolo : «Lazio troppo superiore alla Sampdoria» : ROMA - Dura sconfitta per la Sampdoria contro la Lazio all'Olimpico. Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, analizza la partita: "Sapevamo che la Lazio avesse due marce più di noi, sia nel gioco ...

Sampdoria - Giampaolo : “ci giochiamo l’Europa” : “Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno”. Non ha dubbi il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match di Roma con la Lazio. Dopo la vittoria di mercoledì al Ferraris con il Bologna la squadra blucerchiata è tornata in corsa per l’Europa League e vuole continuare a restare in alto: “Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta”. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Lazio forte - ma dobbiamo provarci» : GENOVA - "Troveremo una squadra forte, sarà una gara difficile da affrontare. La Lazio è tra le squadre che hanno giocato di più quest'anno. Ma il loro campionato è stato straordinario" . Il tecnico ...

