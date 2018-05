Samp | Giampaolo ' Non sono felice'

Calciomercato Sampdoria - mezza rivoluzione in arrivo : le indicazioni di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa, si è parlato anche di futuro: “Voglio chiudere il cerchio del campionato e aprire così un dibattito schietto con il club per capire che cosa si vuole fare in futuro e come farlo”. Il tecnico vuole conoscere i progetti della società, Giampaolo pretende passi avanti e non ha tutti i torti: “Per arrivare in Europa ci è mancato ...

Sampdoria - Giampaolo parla chiaro : “ecco cosa voglio per il futuro” - rivoluzione in vista! : Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato del suo futuro sulla panchina della squadra doriana: faccia a faccia con Ferrero Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare dell’ultima giornata di campionato che andrà in scena domani. L’argomento cardine però è stato quello relativo al suo futuro sulla panchina doriana. Il patron Ferrero ha dichiarato di volerlo trattenere ...

Sampdoria - a breve l’incontro Giampaolo-Ferrero : Sarà probabilmente all’inizio della prossima settimana l’incontro tra Marco Giampaolo e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un vertice per decidere i programmi futuri, un punto su cui vuole chiarezza Giampaolo: il mister ha un contratto di altri due anni, la pista Napoli si è raffreddata, ma il tecnico di Bellinzona è pronto a rinunciare all’intesa se non dovesse condividere i piani che saranno illustrati dal massimo ...

Calciomercato Sampdoria - parla Pradè : le strategie e la posizione di Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha disputato una buona stagione, la squadra di Giampaolo non può più raggiungere alcun obiettivo ed adesso l’intenzione è quella di programmare il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Pradè: “Difficile prevedere se ci saranno o meno cessioni, non si tratta solo di cercare di trattenere i giocatori, ma bisogna anche vedere cosa vogliono fare loro. ...

Sampdoria-Napoli - Giampaolo : 'Noi seri fino in fondo' : Bogliasco - Il primo pensiero di Marco Giampaolo prima dell'ultima stagionale in casa investe tutto il Ferraris: 'La partita con il Napoli è l'occasione per salutare il nostro fantastico pubblico, il ...

Giampaolo al Napoli? Il tecnico della Samp allo scoperto in conferenza : Sampdoria e Napoli si preparano per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro ed in particolar modo di un futuro in azzurro del tecnico Giampaolo. L’allenatore in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni: “ho già detto che l’unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l’unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio: il 29 e il 30 partirò e poi vedremo”. Un poi vedremo che lascia aperta ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo molla l'Europa : «Un sogno solo cullato» : Così Marco Giampaolo a fine gara: "Le motivazioni e le risorse mentali fanno la differenza - spiega il tecnico a Sky Sport - Purtroppo non siamo stati pericolosi davanti e il possesso palla era ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo in emergenza : «Solo Kownacki sta bene» : GENOVA - La Sampdoria è in emergenza, soprattutto nel reparto avanzato. Marco Giampaolo non lo nasconde: "Su quattro attaccanti, ne ho uno che sta bene: Kownacki. Zapata è sicuramente out, mentre ...

Samp - Giampaolo chiede concretezza : ANSA, - GENOVA, 5 MAG - "Adesso è il momento di essere concreti". Marco Giampaolo suona la carica in vista del match della Sampdoria domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una sfida fondamentale ...

Samp : Giampaolo - vinta partita pesante : ANSA, - GENOVA, 29 APR - Una vittoria per continuare a inseguire il sogno europeo, quella conquistata sul Cagliari dalla Sampdoria al Ferraris. "Oggi non è stato tutto facile - ha spiegato Marco ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa serve rabbia e ambizione» : GENOVA - Dopo il netto successo interno della Sampdoria sul Cagliari, Marco Giampaolo non molla il sogno Europa: "Quando parti col favore del pronostico - spiega l'allenatore a Sky Sport - devi vincere e hai pressioni diverse, mentre se non sei considerato favorito sei deresponsabilizzato. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma questo non deve essere un alibi ...

Sampdoria - Giampaolo : “con il Cagliari è decisiva” : “Partita decisiva col Cagliari? Dal punto di vista matematico no, ma sicuramente si per quanto riguarda il morale”. L’allenatore della Samp, Marco Giampaolo, carica i ‘suoi’ per la sfida di domani al Ferraris contro i sardi. Continua la corsa europea della squadra doriana che non può permettersi passi falsi. E l’allenatore si affida soprattutto a Quagliarella, capocannoniere e leader della Samp: “A Roma ...