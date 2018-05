Salvini | si rispetti il contratto o salta tutto Il premier? Un professionista

Salvini : "M5S rispetti programma" : "Sono fiducioso" sulla formazione del governo, "abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma punto per punto da rispettare ...

Governo - Salvini : «Lunedì si chiude - premier né io né Di Maio» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini: «Dormo poco ma ce la metto tutta». Il presidente francese Macron: «Vedo forze paradossali, ma ho fiducia in Mattarella»

Governo : nuovo vertice Salvini-Di Maio. Ue : si rispetti il bilancio : ... mentre la borsa di Milano guarda di sottecchi ciò che accade fra i palazzi della politica. E pur essendo partita bene in apertura, per la rassicurazione che l'Italia non uscirà dall'euro, poi in ...

Governo - vertice Di Maio e Salvini per decidere il nome del premier La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : I leader di Lega e M5S a colloquio per individuare il nome da indicare al Quirinale per la presidenza del Consiglio. Mercoledì sera presentata la bozza del «contratto di programma» che nel weekend sarà votato dagli iscritti dei due partiti

Dombrovskis - Ue pressa Italia “riduca debito e rispetti impegni migranti”/ Ira Salvini - FT “Lega-M5s barbari” : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica Italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:20:00 GMT)

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...

Matteo Renzi - il bue che dà del cornuto all'asino : 'Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini rispettino le loro promesse' : La reazione di Matteo Renzi al governo Lega-M5s piove su Facebook. ' Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un ...

Salvini - Governo Pd? Si rispetti voto : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Pd al Governo? No, grazie. Farò di tutto perchè il voto degli italiani sia rispettato, da Roma e da Bruxelles. Ps: guarda caso i clandestini tornano a sbarcare...". Lo scrive ...

Salvini “Governo Lega - Di Maio rispetti voto”/ Calenda “Pd non sia immobile” : Renzi fa rinviare Assemblea dem : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Salvini "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro Ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

Salvini a Di Maio : «Rispetti il voto». E avverte Calenda : «Mai con il Pd» : «Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 stelle di avere rispetto per gli...