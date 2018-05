Salvini | Lunedì il premier

Salvini : «Lunedì il nome del premier» : Il premier deve essere «una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma». Lo ha detto...

Premier - carta «coperta» M5S. Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale : Chiuso l'accordo sul contratto, ma c'è il veto leghista su Di Maio a Palazzo Chigi. Oggi e domani il referendum sul programma nei gazebo del Carroccio. Affondo di Berlusconi, deluso sulla giustizia: «Salvini torni a casa». La Lega: sconcertante....

Governo - Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di Pasqua” : Durante la diretta televisiva di “L’Aria che tira” (La7) Myrta Merlino si fa passare Matteo Salvini al telefono e lo intervista sui temi dell’attualità. Il leader della Lega da Monza concede pochissime battute sui lavori per la formazione del Governo Lega-M5s L'articolo Governo, Salvini a Myrta Merlino: “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di ...

"In ogni caso lunedì si chiude". Poi Salvini attacca Forza Italia : È il momento delle scelte irrevocabili, ed è un Matteo Salvini un po' scuro in volto, sicuramente stanco e probabilmente non di ottimo umore, quello che a tarda mattinata lascia Montecitorio dopo l'ultimo, o forse penultimo, incontro con il dioscuro Luigi Di Maio.Primi vagiti, meglio grugniti, di un governo che è ancora in sala travaglio ma di cui si vede, se non la testa, almeno la gran voglia di nascere. Anche il numero due leghista, Giancarlo ...