Salvini | l' ira di Berlusconi | tradimento sulla giustizia

Dombrovskis - Ue pressa Italia “riduca debito e rispetti impegni migranti”/ Ira Salvini - FT “Lega-M5s barbari” : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica Italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:20:00 GMT)

Europa preoccupata su debito e migranti. L’ira di Salvini : «Ennesima interferenza» : Nessuna deroga sul deficit pubblico e nessun cambiamento nella politica sui migranti: Bruxelles, nel momento più complicato della trattativa, inizia a incalzare i due leader italiani

'Altissimo rischio politico e bassa resa'. Boom : nella Lega gira una voce - su Salvini - : 'Altissimo rischio politico, bassa resa'. Secondo il Corriere della Sera Matteo Salvini avrebbe fotografato così la trattativa di governo con Luigi Di Maio tra Lega e M5s , seminando pessimismo per la ...

Giulio Sapelli premier - Marcello Sorgi a L'aria che tira : 'Il suo legame con Matteo Salvini' : Giulio Sapelli premier? La pista sembra calda, anzi caldissima : potrebbe proprio essere l'economista il nome sul quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini potrebbero aver trovato l'accordo. Lo si scoprirà ...

Sorrisi tirati e volti tesi - le foto «rubate» durante il vertice notturno tra Di Maio e Salvini : I protagonisti della trattativa all’uscita dall’hotel di Largo Augusto, a Milano, dove si è svolto il vertice per la stesura del contratto di governo

Governo : Salvini e Di Maio vice - l'ipotesi triumvirato : Sicuramente insieme e certamente al Governo, ma il nome del presidente del Consiglio che guiderà l'esecutivo giallo-verde ancora non c'è e ieri sera non è stato fatto nella brevissima telefonata che ...

M5S-Lega - vertice alla Camera. Salvini 'Servirà altro incontro su programma'. E il premier è ancora un rebus : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due grossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

Governo di centrodestra o votoSalvini uomo con la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Governo - si apre uno spiraglio nello stalloM5s : “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” : Governo, si apre uno spiraglio nello stalloM5s: “Salvini? Proposta tardiva ma valutiamo” E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e il M5s si stanno prendendo prima […]

Governo M5s - Crimi : “L'offerta di Salvini è tardiva - ma valutiamo”/ Spiraglio alla proposta della Lega? : Governo M5s, Crimi: “L'offerta di Salvini è tardiva, ma valutiamo”. Spiraglio alla proposta della Lega? Le ultime notizie sullo stallo politico: Fraccaro tuona contro l'esecutivo di tregua(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:56:00 GMT)